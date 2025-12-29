'Сядь на свое место'. Учительница из Хмельницкого показала видео, как ученик срывает урок, и спровоцировала дискуссию в сети

В сети разгорелась дискуссия по поводу поведения ученика на уроке. Одна часть украинцев поддержала учителя, считая, что мальчик срывает урок своим поведением, другая же подчеркивает то, что педагогу не стоит отвлекаться на такие моменты, а продолжать преподавать предмет.

Видео дня

Обсуждение началось под видео в социальной сети TikTok, в котором педагог Лина Мишко из Хмельницкого показала, что не могла начать урок, потому что ученик отказывался занять место, на которое его посадил классный руководитель. По словам учительницы, он разговаривал с другими одноклассниками и мешал ей.

"Учитель – это легкая профессия: ничего не делаете, а деньги платят". Между тем я не могу начать урок, потому что ученик сел не на свое место и срывал урок разговорами с одноклассниками", – подписала свое видео педагог.

В видео педагог постоянно повторяет фразу "Сядь на свое место", пытаясь убедить ученика пересесть, чтобы иметь возможность начать урок.

Однако не все согласились с ее мнением. Кто-то в комментариях пишет о том, что на видео слышно лишь то, что учитель демонстрирует свой тон, вместо того, чтобы преподавать предмет, а кто-то наоборот считает поведение ребенка неправильным, поддерживает преподавательницу и указывает на то, что учителей критикуют только те, кто никогда не был на их месте.

"Легко кажется только тем, кто никогда не стоял перед классом", "Кто не работает в школе, тот не поймет, бывает еще хуже", – пишут те, кто стал на сторону автора видео.

"Ребенок должен сидеть где ему комфортно, а не где ему сказали", "Так может им не интересно на уроке? Если учитель не может конкурировать с друзьями ученика, то что уж говорить о гаджетах или играх. Может надо менять методы преподавания?" – указывают те, чье мнение не совпадает с преподавательницей.

Ранее OBOZ.UA писал о том, сеть всколыхнула дискуссия на тему, имеет ли право учитель выйти из школы выпить кофе в кофейне, если есть "окно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!