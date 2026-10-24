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"Освіжаючий напій" или "освіжальний напій": как правильно сказать по-украински

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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"Освіжаючий напій" или "освіжальний напій": как правильно сказать по-украински
Как правильно называть вкусный лимонад на украинском языке. Источник: Unsplash

Как приятно в жаркий день выпить "освіжаючий напій", а в холодный – "зігріваючий". Крем для лица мы выбираем обязательно "зволожуючий". А на кухне у каждого стоит "миючий засіб" для посуды. И этот небольшой текст содержит неоднократно повторяющуюся одну и ту же ошибку, которую допускают даже носители украинского языка.

На нее указала репетитор Наталья Сорокина. А объяснение и правильные варианты подобных слов она опубликовала у себя на странице в Instagram.

Если обратить внимание на часть речи, которая описывает признаки предметов и понятий в нашем списке, то все они оказываются активными причастиями. "В украинском языке нет активных причастий на -ючий, -юча, -юче, -ючі. Избегайте их!", – подчеркнула Сорокина.

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А как же правильно заменить такие причастия? Репетитор привела целый перечень правильных вариантов:

  • не "зволожуючий крем" – зволожувальний,
  • не "миючий засіб" – мийний,
  • не "освіжаючий напій" – освіжальний (и "зігрівальний", соответственно),
  • не "приваблююча ідея" – приваблива,
  • не "виступаючий" – доповідач либо промовець,
  • не "відпочиваючі" – відпочивальники,
  • не "конкуруючі компанії" – компанії-конкуренти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как лучше называть на украинском языке "палатку" и "розкладушку", которые мы часто берем с собой в бомбоубежище.

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Правописание Украиныукраинский языкНаталья СорокинаНаталья Сорокина
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