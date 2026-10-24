"Освіжаючий напій" или "освіжальний напій": как правильно сказать по-украински

Как приятно в жаркий день выпить "освіжаючий напій", а в холодный – "зігріваючий". Крем для лица мы выбираем обязательно "зволожуючий". А на кухне у каждого стоит "миючий засіб" для посуды. И этот небольшой текст содержит неоднократно повторяющуюся одну и ту же ошибку, которую допускают даже носители украинского языка.

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На нее указала репетитор Наталья Сорокина. А объяснение и правильные варианты подобных слов она опубликовала у себя на странице в Instagram.

Если обратить внимание на часть речи, которая описывает признаки предметов и понятий в нашем списке, то все они оказываются активными причастиями. "В украинском языке нет активных причастий на -ючий, -юча, -юче, -ючі. Избегайте их!", – подчеркнула Сорокина.

А как же правильно заменить такие причастия? Репетитор привела целый перечень правильных вариантов:

не "зволожуючий крем" – зволожувальний ,

, не "миючий засіб" – мийний ,

, не "освіжаючий напій" – освіжальний (и "зігрівальний", соответственно),

(и "зігрівальний", соответственно), не "приваблююча ідея" – приваблива ,

, не "виступаючий" – доповідач либо промовець ,

, не "відпочиваючі" – відпочивальники ,

, не "конкуруючі компанії" – компанії-конкуренти.

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