Украинский педагог обратилась к учителям из-за домашних заданий во время блэкаутов: родители и ученики будут благодарны

Педагог из Волынской области Алла Евтушок обратилась к учителям из-за домашних заданий во время длительных отключений света. Так, она призвала взвешенно подходить к объему упражнений, особенно письменных.

Об этом Евтушок написала в заметке в Facebook. Она отметила, что максимальную часть учебных заданий следует прорабатывать на уроках, если в учебном заведении есть свет или занятия проходят в светлое время суток.

Также педагог советует, по возможности использовать онлайн-платформы для отработки навыков. Или же подготовить карточки для устных упражнений и коротких заданий с важнейшей информацией. Такие лайфхаки помогут облегчить работу детям. Она добавила, что за понимание, поддержку и заботу от учителей в таких непростых условиях родители и ученики будут им благодарны.

Напомним, Министерство образования и науки предоставило рекомендации школам рассмотреть возможности изменений в структуре и продолжительности учебного года из-за возможных долговременных блэкаутов. В частности, перенести обучение с зимних месяцев на июнь 2026 года или увеличить продолжительность зимних каникул за счет переноса весенних на зимний период, введение шестидневной учебной недели и обеспечение образовательного процесса в две смены или использование асинхронного формата.

Организация образовательного процесса в школах и режим работы требуют большей гибкости. Также учебные заведения должны проверить и в случае отсутствия обеспечить доступ учащихся к системам дистанционного обучения, а также разместить образовательные материалы к каждому уроку в системе на период с ноября по февраль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы забили тревогу из-за условий в детсадах, где в укрытиях нет света, а температура в помещении составляет 13°.

