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Выборы ректора университета Шевченко выиграл Владимир Бугров: кто он

7.1т
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Второй тур выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко выиграл Владимир Бугров – кандидат философских наук, профессор и проректор КНУ по научно-педагогической работе.

Об этом сообщается в Telegram-канале Студенческого парламента вуза. Отмечается, что он набрал 74,31% голосов.

Университет Шевченко.
Университет Шевченко. Источник: kyivcity.gov.ua

Его главный соперник – доктор экономических наук, профессор Александр Рожко получил 12,39%.

Таким образом Бугров станет новым ректором университета. По закону, полномочия ректора передаются на протяжение месяца.

Кто такой Владимир Бугров

Владимир Бугров.
Владимир Бугров. Источник: "Укринформ"

Бугров в 1995 году окончил отделение философии философского факультета КНУ по специальности "онтология, гносеология, феноменология".

В 1995-1998 годах он был ассистентом кафедры философии и методологии науки философского факультета КНУ.

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Язык и символ в контексте проблемы понимания".

С октября 1998 года стал доцентом кафедры истории философии философского факультета вуза, а ученое звание доцента было присвоено в 2000 году.

В 1998-2009 годах был заместителем декана по научной работе философского факультета. В 2009-м стал проректором по научно-педагогической работе.

С февраля 2013 года Бугров – профессор кафедры истории философии философского факультета. Ученое звание профессора присвоено в мае 2014 года.

С июня 2014 года исполняет обязанности заведующего кафедрой истории философии философского факультета.

Telegram Студенческий парламент КНУ.
Telegram Студенческий парламент КНУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из кандидатов на должность ректора КНУ был экс-спикер Верховной Рады, глава Администрации президента Украины времен Леонида Кучмы Владимир Литвин.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Тег
Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко
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