Выборы ректора университета Шевченко выиграл Владимир Бугров: кто он

Второй тур выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко выиграл Владимир Бугров – кандидат философских наук, профессор и проректор КНУ по научно-педагогической работе.

Об этом сообщается в Telegram-канале Студенческого парламента вуза. Отмечается, что он набрал 74,31% голосов.

Университет Шевченко. Источник: kyivcity.gov.ua

Его главный соперник – доктор экономических наук, профессор Александр Рожко получил 12,39%.

Таким образом Бугров станет новым ректором университета. По закону, полномочия ректора передаются на протяжение месяца.

Кто такой Владимир Бугров

Владимир Бугров. Источник: "Укринформ"

Бугров в 1995 году окончил отделение философии философского факультета КНУ по специальности "онтология, гносеология, феноменология".

В 1995-1998 годах он был ассистентом кафедры философии и методологии науки философского факультета КНУ.

В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Язык и символ в контексте проблемы понимания".

С октября 1998 года стал доцентом кафедры истории философии философского факультета вуза, а ученое звание доцента было присвоено в 2000 году.

В 1998-2009 годах был заместителем декана по научной работе философского факультета. В 2009-м стал проректором по научно-педагогической работе.

С февраля 2013 года Бугров – профессор кафедры истории философии философского факультета. Ученое звание профессора присвоено в мае 2014 года.

С июня 2014 года исполняет обязанности заведующего кафедрой истории философии философского факультета.

Telegram Студенческий парламент КНУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, одним из кандидатов на должность ректора КНУ был экс-спикер Верховной Рады, глава Администрации президента Украины времен Леонида Кучмы Владимир Литвин.

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