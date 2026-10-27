''Эту еду часто переоценивают''. Нутрициолог Майя Боровик – о ''полезном зефире'', мифах о McDonald’s и пяти продуктах, которые всегда нужно иметь дома

Что будет с организмом школьника, который каждый день будет лакомиться зефиром, время от времени ходить в McDonald’s и сочетать шоколад с орехами? Спойлер: ничего страшного! Украинский нутрициолог и фитнес-тренер Майя Боровик уверяет: важно не столько то, что мы едим, сколько количество и качество продуктов и общий баланс рациона.

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Во второй части интервью OBOZ.UA эксперт развенчала мифы о "полезной" и "вредной" еде, объяснила, почему не нужно бояться фастфуда, и назвала продукты, которые всегда стоит иметь дома. Какие фразы нельзя говорить детям, которые плохо едят? Сколько воды нужно пить школьникам в течение дня? И что не так с соками со 100% содержанием фруктов? Об этом и другом – далее.

– Государство выделяет на питание одного ребенка 50 грн в день в начальной школе и 60 грн – в 5–11 классах. Как вы считаете, реально ли за такую сумму организовать сбалансированный, питательный и при этом вкусный завтрак/обед?

– Я думаю, что на 50–60 гривен можно организовать для ребенка довольно неплохое и сбалансированное питание, но для этого точно потребуется грамотное планирование. Если правильно составлять меню, использовать сезонные продукты, крупы, бобовые, яйца, овощи, фрукты и доступные источники белка, то можно приготовить питательный прием пищи без большого количества дорогих продуктов. Например, это может быть каша или другой гарнир, яйцо или мясо, овощи и фрукт.

Но если мы говорим именно о качественном, разнообразном и к тому же вкусном питании, то бюджет, конечно, довольно ограничен. Особенно когда нужно учитывать не только сами продукты, но и разнообразие рациона, а также потребности детей разного возраста. Поэтому я бы сказала, что тут вопрос не только в самой сумме, но и в том, насколько грамотно ею распоряжаются. За 50–60 гривен не нужно пытаться составить "ресторанное" меню. Гораздо важнее дать ребенку простую, понятную еду с нормальным источником белка и углеводов, овощами или фруктами.

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Я бы очень хотела, чтобы в школьном питании мы постепенно отходили от подхода "лишь бы ребенок был сыт" к подходу "ребенок получил питательную и разнообразную еду". Потому что для школьника важны не только калории, но и качество рациона, которое влияет на его рост, развитие, самочувствие и способность учиться.

– Какие последствия может иметь фраза "Не встанешь из-за стола, пока все не съешь"? Какие родительские фразы о еде вы считаете наиболее вредными?

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– Фраза "Не встанешь из-за стола, пока все не съешь" может казаться родителям обычным способом приучить ребенка нормально есть, но на самом деле она может иметь довольно неприятные последствия. Ребенок постепенно перестает ориентироваться на собственное чувство голода и сытости. Он учится есть не тогда, когда голоден, а чтобы мама была довольна. Во взрослом возрасте это может проявляться перееданием и трудностями с пониманием собственных сигналов голода и насыщения.

Я вообще считаю, что вокруг еды не должно быть много давления, страха и чувства вины. К наиболее вредным я бы отнесла фразы вроде: "Ты толстый/толстая", "Не ешь, а то растолстеешь", "Пока не съешь овощи – десерта не будет", "Ты же не хочешь меня расстраивать, съешь еще ложечку", "Ты плохо себя вел, поэтому сладкого не получишь".

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Проблема этих фраз в том, что они превращают еду в инструмент наказания, поощрения или контроля. Особенно я бы не советовала родителям комментировать вес или внешность ребенка. Гораздо более здоровый подход – установить режим питания, регулярно предлагать разнообразную еду и позволять ребенку прислушиваться к собственному чувству голода и насыщения. Мы можем решать, что и когда предлагать ребенку, но не должны заставлять его съедать определенное количество.

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– Насколько полезно есть зефир? Да, в нем нет жиров, но если взглянуть на состав, становится страшно от количества сахара, патоки, красителей и ароматизаторов.

– Я бы не называла зефир "полезным продуктом", но и бояться его точно не стоит. Это прежде всего сладость, основой которой являются сахар, патока, фруктовое пюре или другие углеводные компоненты. Поэтому то, что в нем практически нет жиров, не означает, что его можно есть без ограничений, но не пугайтесь списка ингредиентов. Сахар и патока действительно делают зефир довольно сладким продуктом, а красители и ароматизаторы не означают автоматически, что продукт опасен. Если они разрешены к использованию, их количество в продукте регулируется. Здесь гораздо важнее, как часто и в каком количестве мы едим такие сладости.

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Если ребенок или взрослый любит зефир, вполне нормально иногда съесть одну-две штуки. Я бы не пыталась искать какой-то "идеальный полезный зефир" или обязательно заменять им другие сладости. Обычный зефир тоже может быть частью нормального рациона. Также не советую делать акцент только на том, что в продукте нет жиров. Организму нужны и жиры, и белки, и углеводы, а качество рациона определяется не одним показателем на этикетке.

– Назовите пять продуктов, которые родители часто считают полезными для детей, хотя на самом деле это не так.

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– Я бы немного изменила саму формулировку "продукты, которые на самом деле не полезны". Ведь даже продукт с неидеальным составом автоматически не становится вредным, и многое зависит от его количества и от того, чем он дополняет рацион.

Но если говорить о продуктах, которые родители часто переоценивают, я бы назвала такие:

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Магазинные детские соки. Часто родители воспринимают их как альтернативу фруктам, но сок не может полноценно заменить целый фрукт, потому что в нем значительно меньше клетчатки, а сахара употребляются в более концентрированном виде. Сладкие йогурты с надписью "детский". Сама надпись на упаковке не означает, что продукт автоматически лучше. Стоит смотреть на состав и количество добавленного сахара. Обычный натуральный йогурт часто будет более простым выбором. Готовые сухие завтраки и хлопья. Они могут выглядеть как хороший вариант для завтрака, особенно если на упаковке есть слова "из цельного зерна" или "с витаминами", но некоторые из них содержат довольно много добавленного сахара. Поэтому и здесь нужно читать состав, а не ориентироваться только на рекламу. Фруктово-ореховые батончики. Сами по себе они могут быть нормальным перекусом, но слово "фруктовый" не означает, что батончик автоматически низкокалорийный или что его можно есть без ограничений. В составе часто много сухофруктов, а иногда еще и сиропы или добавленный сахар. Так называемое детское печенье или сладости. Родители иногда считают их полезнее просто потому, что они специально предназначены для детей. Но если посмотреть на состав, это все равно может быть обычный сладкий продукт с сахаром и насыщенными жирами.

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Поэтому я бы не советовала родителям искать на упаковке слово "детский" или "полезный". Лучше научиться смотреть на состав и пищевую ценность продукта.

– Какие сочетания продуктов вы бы категорически не рекомендовали? Мне, например, когда-то тренер в спортзале говорил, что не стоит есть шоколад с орехами (углеводы и жиры).

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– Я вообще не вижу сочетаний продуктов, которые нужно категорически запрещать здоровому человеку. И точно не согласна с правилом, что нельзя сочетать углеводы и жиры. Шоколад с орехами – отличный пример. В шоколаде есть углеводы и жиры, в орехах – преимущественно жиры, но от самого факта такого сочетания еда не становится вредной. Наш организм нормально переваривает смешанные приемы пищи – ему не нужно раскладывать продукты по принципу "это только белки, это только углеводы, а это только жиры". Более того, в обычном рационе мы постоянно сочетаем эти нутриенты. Например, каша с молоком и орехами, картофель с рыбой и овощами, хлеб с сыром – все это сочетания белков, жиров и углеводов.

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Иногда можно услышать, что сочетание жиров и углеводов обязательно приводит к набору веса. Но проблема не в самом сочетании, а в общем количестве еды и калорийности рациона. Если человек регулярно потребляет больше энергии, чем тратит, вес может увеличиваться – независимо от того, ел ли он углеводы отдельно от жиров.

Поэтому я бы не вводила для здорового человека никаких правил вроде "это с этим нельзя". Гораздо важнее обращать внимание на рацион в целом, его разнообразие, количество еды и собственное самочувствие. Если же после определенного сочетания продуктов человеку действительно тяжело, возникает вздутие или другой дискомфорт, тогда уже стоит разбираться индивидуально.

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– Что бы вы посоветовали есть родителям школьников, которые ничего не успевают и постоянно куда-то бегут? Я – мама первоклассника и, честно говоря, только и делаю, что преодолеваю "марафоны", пытаясь совместить школу, кружки, полноценную работу и домашние дела. Что можно есть на ходу, чтобы не набирать вес и при этом питаться полезно и сбалансированно? Что вы думаете об условном "Рябчике", хлебцах, кефире и курином рулете из супермаркета с вроде бы неплохим составом?

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– Я очень хорошо понимаю состояние, когда в какой-то момент ловишь себя на мысли: "А я сегодня вообще ела?" Поэтому я точно не буду советовать родителям готовить себе пять контейнеров еды на день и носить их с собой. Если говорить о питании "на бегу", я бы в первую очередь посоветовала иметь несколько простых продуктов, которые можно съесть буквально за несколько минут. Например, натуральный йогурт или кефир плюс банан, яблоко и горсть орехов; цельнозерновой хлеб или хлебцы с сыром или мясом; вареные яйца; творог; готовое запеченное мясо или птица, если есть возможность правильно их хранить.

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Что касается хлебцев – это нормальный продукт, но я бы не называла их каким-то магическим диетическим вариантом. Они просто могут быть удобным источником углеводов. То же касается кефира: хороший вариант перекуса, особенно если вам подходят молочные продукты, но сам по себе кефир не делает перекус полноценным – его можно дополнить фруктом, орехами или, например, сэндвичем.

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Что касается готовых мясных рулетов или других продуктов из магазина – я вообще не вижу проблемы использовать их время от времени, если вас устраивает состав. Но здесь важно смотреть не только на надпись "высокое содержание белка" или красивый список ингредиентов, но и на количество соли, насыщенных жиров, общую пищевую ценность. И, конечно, учитывать условия хранения, если продукт будет несколько часов с вами.

Фруктово-ореховые батончики, печенье или сушеные ломтики куриного филе тоже не нужно демонизировать. Их можно есть, просто я бы не делала их основой ежедневного питания.

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И еще один момент – мне бы очень хотелось убрать из головы родителей идею о том, что перекус должен быть максимально низкокалорийным, чтобы "не поправиться". На самом деле лучше нормально поесть, чем весь день перебиваться кофе, яблоком и двумя хлебцами, а вечером прийти домой очень голодной и съесть все, что есть в холодильнике. Поэтому мой принцип для занятых людей очень простой: не идеально, а регулярно и достаточно. Если у вас есть возможность организовать полноценный прием пищи – прекрасно. Если нет – соберите простой перекус из белкового продукта, источника углеводов и, по возможности, фрукта или овощей. Это гораздо реалистичнее, чем пытаться питаться "идеально" в условиях постоянного марафона.

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– Назовите пять полезных продуктов для взрослых и детей 5–15 лет, которые стоит всегда иметь дома.

– Я бы выбрала не какие-то экзотические суперфуды, а максимально простые и доступные продукты.

Первое – яйца. Это очень удобный источник полноценного белка, их можно быстро приготовить на завтрак, добавить в салат или взять с собой.

– яйца. Это очень удобный источник полноценного белка, их можно быстро приготовить на завтрак, добавить в салат или взять с собой. Второе – кисломолочный творог или натуральный йогурт. Это источник белка и кальция, из них можно приготовить как полноценный прием пищи, так и быстрый перекус.

– кисломолочный творог или натуральный йогурт. Это источник белка и кальция, из них можно приготовить как полноценный прием пищи, так и быстрый перекус. Третье – овощи. Я бы не ограничивалась одним видом, а старалась иметь дома несколько разных – например, огурцы, помидоры, морковь, капусту, брокколи. Это клетчатка, витамины, минералы и просто важная часть разнообразного рациона.

– овощи. Я бы не ограничивалась одним видом, а старалась иметь дома несколько разных – например, огурцы, помидоры, морковь, капусту, брокколи. Это клетчатка, витамины, минералы и просто важная часть разнообразного рациона. Четвертое – фрукты и ягоды. Это простой вариант перекуса, который не требует сложного приготовления. Причем я не считаю, что нужно покупать только какие-то дорогие ягоды – обычные яблоки, бананы, груши, сезонные фрукты тоже отлично подходят.

– фрукты и ягоды. Это простой вариант перекуса, который не требует сложного приготовления. Причем я не считаю, что нужно покупать только какие-то дорогие ягоды – обычные яблоки, бананы, груши, сезонные фрукты тоже отлично подходят. И пятое – крупы и цельнозерновые продукты: овсянка, гречка, рис, цельнозерновой хлеб. Они дают углеводы и энергию, которая особенно нужна детям, ведь они растут, учатся и много двигаются.

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Но я бы не ограничивала здоровое питание пятью продуктами. Важнее всего, чтобы дома постоянно был выбор разных продуктов и ребенок постепенно знакомился с разными вкусами и текстурами. Именно разнообразие, а не один "самый полезный" продукт, является основой хорошего детского рациона.

– Ни для кого не секрет, что дети во всем мире обожают McDonald’s. Как ни старайся, полностью запретить школьникам фастфуд вряд ли удастся. Так что же там можно брать? Я своему шестилетнему сыну иногда разрешаю заказывать мороженое и апельсиновый сок (в составе – 100% фруктов), однажды брала бургер с говядиной и ролл с курицей в лаваше.

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– Я вообще не сторонница того, чтобы категорически запрещать детям фастфуд. Потому что запрещенный продукт очень быстро становится еще более желанным, особенно когда ребенок видит, что друзья спокойно его едят. McDonald’s или другой фастфуд время от времени вполне может быть частью нормального рациона ребенка. Я бы больше смотрела на то, что ребенок ест регулярно.

Если мы говорим о выборе, то советую не усложнять: бургер с говядиной или ролл с курицей – вполне нормальный вариант для периодического приема пищи. Можно добавить овощи, если ребенок их любит, а напиток лучше выбрать без большого количества добавленного сахара – например, воду.

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Мороженое – это тоже совершенно нормально. Это просто десерт, и нет необходимости искать ему какую-то "здоровую" замену. Если ребенок хочет мороженое – пусть ест и получает от него удовольствие. А вот насчет сока я бы сделала небольшое уточнение. Если это 100% фруктовый сок, в нем действительно нет добавленного сахара, но по составу и влиянию на рацион это все равно не то же самое, что съесть целый апельсин. В соке значительно меньше клетчатки, и, выпив его, можно незаметно получить довольно много природных сахаров. Поэтому для ежедневного питья я бы выбрала воду, а сок оставила как периодический вариант.

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И еще я бы не советовала родителям пытаться сделать заказ в фастфуде максимально "правильным": например, убрать все вкусное, оставить только салат и убеждать ребенка, что так полезнее. Это может сформировать совсем не то отношение к еде, которого мы хотим.

Мне гораздо ближе подход, когда ребенок знает: есть еда, которую мы едим регулярно, а есть еда, которую можем есть время от времени просто потому, что она нам нравится. И McDonald’s вполне может быть именно таким вариантом. Один бургер или мороженое не испортят питание ребенка, если в целом его рацион разнообразный и сбалансированный.

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– Сколько воды на самом деле нужно школьнику в течение дня? Как понять, что ребенок пьет недостаточно? Чем лучше заменить сладкие напитки вроде компотов, холодного чая или соков?

– Здесь нет одной цифры, которая подойдет абсолютно каждому ребенку. Потребность в жидкости зависит от возраста, веса, физической активности, температуры воздуха и даже от того, сколько жидкости ребенок получает с едой. Детям школьного возраста я бы рекомендовала ориентироваться примерно на 1,5–2 литра жидкости в сутки в целом, но это не значит, что ребенок должен выпить именно два литра чистой воды. Часть жидкости поступает из супов, фруктов, овощей, молочных продуктов и других продуктов питания. В жару или во время активных тренировок потребность, конечно, возрастает.

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Обращайте внимание на самочувствие и цвет мочи. Если ребенок редко ходит в туалет, у него сухость во рту, головная боль, вялость, а моча долгое время темно-желтая, это может быть признаком того, что жидкости недостаточно.

Лучший базовый вариант – обычная вода. Если ребенок привык к компотам, сокам или сладкому холодному чаю, я бы не стала резко их убирать, а постепенно уменьшала количество сахара или частоту употребления. Компот можно готовить с минимальным количеством сахара или вообще без него, а вместо сладкого чая предложить воду или несладкий чай, если он подходит по возрасту. Сок я бы тоже не приравнивала к фруктам: даже натуральный сок содержит много свободных сахаров, и в нем значительно меньше клетчатки, чем в целом фрукте. Поэтому для ежедневного утоления жажды лучше всего приучать ребенка именно к воде.

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И опять же – не нужно превращать воду в еще один повод для борьбы. Лучше, чтобы у ребенка всегда была под рукой бутылка с водой, особенно в школе и на тренировках, и постепенно формировалась привычка пить в течение дня.

– Впереди холодное время года. Нужно ли давать ребенку дополнительно какие-то витамины для профилактики зимой?

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– Я бы не советовала родителям покупать "витамины для иммунитета", разные комплексы или давать высокие дозы отдельных веществ без показаний только потому, что наступила осень или зима. Если ребенок питается разнообразно, нормально растет и развивается, в поливитаминах нет необходимости, а избыток некоторых витаминов вообще может быть вредным.

Обратите внимание на витамин D. В осенне-зимний период в Украине мы получаем меньше солнечного света, соответственно, синтез витамина D в коже уменьшается. Именно поэтому вопрос о его профилактическом приеме стоит обсудить с педиатром.

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Зимой я рекомендую позаботиться о разнообразном питании: овощи и фрукты, достаточное количество белка, рыбу, яйца, молочные или обогащенные продукты, цельнозерновые продукты, а также нормальный сон и регулярные прогулки. И если есть подозрение, что ребенку чего-то не хватает, лучше не гадать по симптомам и не покупать добавки наугад, а обсудить это с педиатром и при необходимости пройти обследование.

В первой части интервью с Майей Боровик мы говорили о школьном питании, еде для мозга и продуктах, которые никогда не стоит класть в ланч-бокс: "Завтрак не должен выглядеть как картинка из Instagram".

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