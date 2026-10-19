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10 университетов оказались в зоне наивысшего риска в 2026/2027 учебном году: что это означает. Список

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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10 университетов оказались в зоне наивысшего риска в 2026/2027 учебном году: что это означает. Список
В этих университетах не хватает как студентов, так и преподавателей, а их деятельность ведется с нарушениями. Источник: Pexels

Почти полсотни украинских университетов оказались в зоне повышенного риска в 2026/2027 учебном году. Государственная служба качества образования после расчетов сообщила, что с прошлого года количество вузов с высокой степенью риска выросло с 20 до 45 и теперь составляет 15,4% от общего числа.

Как сообщается на сайте ГСКО, в целом было проанализировано 292 украинских высших учебных заведения. Степень риска определялась по таким критериям, как: насколько полно университет публикует информацию на официальном сайте, как меняется количество студентов, достаточно ли учреждение обеспечено кадрами, аккредитованы ли его образовательные программы и выявлялись ли во время предыдущих проверок нарушения законодательства.

В этом году распределение по степени риска выглядит следующим образом:

  • 45 учебных заведений (15,4%) имеют высокую степень риска;
  • 203 (69,5%) – среднюю;
  • 44 (15,1%) – незначительную.
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Для сравнения: в предыдущем учебном году в списке было 262 университета. Тогда высокую степень риска имели 20 учебных заведений (около 7,6%), среднюю – 180 (68,7%), а незначительную – 62 (23,7%).

Таким образом, за год количество учебных заведений с высокой степенью риска увеличилось на 25, тогда как количество университетов с незначительным риском сократилось на 18. В целом список расширился на 30 учебных заведений.

10 университетов оказались в зоне наивысшего риска в 2026/2027 учебном году: что это означает. Список

Перечень университетов с наивысшей степенью риска в 2026/2027 учебном году. Источник: Скриншот

В десятку высших учебных заведений с наибольшей степенью риска в 2026/2027 учебном году вошли:

  1. Украинско-польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет".
  2. Днепровский технологический университет "ШАГ".
  3. Академия труда, социальных отношений и туризма.
  4. Киевский университет культуры.
  5. Энергодарский институт государственного и муниципального управления имени Р. Г. Хеноха Классического частного университета.
  6. Международный технологический университет "Николаевская политехника".
  7. Открытый международный университет развития человека "Украина".
  8. Никопольский экономический университет.
  9. Мукачевский государственный университет, присоединенный к Ужгородскому национальному университету.
  10. Классический частный университет.

Это деление определяется для планирования мероприятий государственного надзора и контроля в сфере высшего образования. Сама по себе высокая степень риска не означает автоматического закрытия университета: она определяет уровень риска, который учитывается при планировании контрольных мероприятий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Минобразования рекомендовало организовать обучение в вузах во время обстрелов и отключений электроэнергии.

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