Виктория Бабченко – первая украинская школьница, получившая престижную международную премию Diana Award. Награды получили 198 подростков из 44 стран мира. Девушку отметили за первый в Украине национальный чемпионат по решению бизнес-кейсов для подростков в возрасте 14–18 лет.

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Об этом сообщается на официальном сайте премии. Школьница начала инициативу в 15 лет, без финансирования и команды. За время существования проекта в нем приняли участие более 300 участников и 15 международных судей. Премия отмечает молодежь, которая меняет сообщества благодаря общественным и гуманитарным инициативам.

Виктория Бабченко видела, как из-за сбоев в образовательном процессе, вынужденного перемещения учителей и потери привычных систем поддержки украинские школьники лишаются возможностей, которые помогли бы им развиваться и получать международный опыт. Талантливым подросткам не хватало доступа к международным образовательным возможностям, практического знакомства с бизнесом и среды, в которой они могли бы проверять собственные идеи.

Девушка создала площадку, где школьники смогут попробовать себя в роли бизнес-аналитиков, предпринимателей и командных лидеров. Подростки работают над заданиями, связанными с реальными бизнес-проблемами, анализируют ситуации, ищут решения и представляют их жюри. Благодаря такому формату дети развивают аналитическое мышление, учатся работать в команде, аргументировать собственные идеи и представлять результаты работы.

Премию Diana Award учредили в честь принцессы Дианы, чтобы отмечать молодежь, которая своей деятельностью создает позитивные изменения в обществе. Награду присуждают за уже проделанную общественно полезную работу.

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Кандидатов номинируют при подтверждении их вклада, а заявки оценивают независимые судьи по пяти критериям. В частности:

лидерство;

конкретное влияние на общество;

вовлечение и поддержка сверстников;

стойкость и добросовестность;

устойчивость результатов и долгосрочное влияние.

Во время церемонии лауреатов поздравили принц Уильям и принц Гарри, продолжая поддерживать наследие своей матери, принцессы Дианы.

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