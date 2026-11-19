Сумский государственный университет занял первое место среди 24 представленных украинских университетов в международном рейтинге Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027, который оценивает проведение междисциплинарных научных исследований. Список охватывает 1058 университетов из 102 стран.
Соответствующие данные содержатся на официальном сайте рейтинга. Больше всего украинских вузов представлено из Киева – 7 столичных вузов. На втором месте – Харьковская область, откуда вошли 4 университета.
Университет
Место в рейтинге
Сумский государственный университет
501–600
Луцкий национальный технический университет
601–800
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
601–800
Сумской национальный аграрный университет
601–800
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
601–800
Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца
801–1000
Львовский национальный университет им. И. Франко
801–1000
Киевский национальный университет строительства и архитектуры
801–1000
Национальный университет "Львовская политехника"
801–1000
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
801–1000
Национальный университет "Киевский авиационный институт"
801–1000
Национальный университет пищевых технологий
801–1000
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
801–1000
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени О. М. Бекетова
801–1000
Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
801–1000
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
801–1000
Западноукраинский национальный университет
801–1000
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
1001+
Хмельницкий национальный университет
1001+
Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
1001+
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
1001+
Ужгородский национальный университет
1001+
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
1001+
Государственный университет "Житомирская политехника"
1001+
Рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science оценивает способность университетов проводить междисциплинарные научные исследования. То есть насколько учреждение умеет объединять разные науки для решения научных и практических проблем. Рейтинг учитывает следующие показатели: