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25 украинских вузов вошли в один из самых авторитетных рейтингов мира: какой университет лидирует

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read3 мин
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25 украинских вузов вошли в один из самых авторитетных рейтингов мира: какой университет лидирует
Иллюстративное изображение. Какие украинские вузы вошли в мировой рейтинг

25 украинских высших учебных заведений вошли в престижный мировой рейтинг World University Rankings 2027. Первое место в списке вузов разделили Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского и Сумской государственный университет.

Вузы вошли в диапазон 1201–1400 позиций мирового рейтинга. Данные опубликованы на сайте Times Higher Education. Рейтинг – один из самых авторитетных в мире источников данных об успешности высших учебных заведений. В этом году в него вошло на 3 заведения больше, чем в 2026 году.

Какие вузы вошли в список

  • Тернопольский национальный медицинский университет им. И. Я. Горбачевского
  • Сумский государственный университет
  • Харьковский национальный медицинский университет
  • Национальный технический университет "Днепровская политехника"
  • Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Национальный университет "Киевский авиационный институт"
  • Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца
  • Львовский национальный университет им. И. Франко
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  • Винницкий национальный медицинский университет им. М. И. Пирогова
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  • Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара
  • Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова
  • Украинский государственный университет науки и технологий
  • Ужгородский национальный университет
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • Западноукраинский национальный университет
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
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Лучшим университетом планеты одиннадцатый год подряд признан Оксфордский университет из Великобритании. Второе место традиционно занял Массачусетский технологический институт, третье – Принстонский университет из США, разделив его в этом году со Стэнфордским университетом, который сместил Кембриджский университет из Великобритании на пятую позицию.

Гарвард в этом году снова опустился еще на одну ступеньку – с пятой на шестую. Тогда как в 2024 году он занимал третью позицию. В то же время китайский университет Цинхуа поднялся на 11-е место, обогнав швейцарский ETH Zurich. Азия впервые опережает континентальную Европу. Национальный университет Сингапура (NUS) вошел в топ-15. Три азиатских университета впервые вошли в топ-15.

В список лучших университетов мира вошли 2297 учебных заведений из 118 стран и территорий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году лучшим украинским вузом по версии World University Rankings стал Сумской государственный университет, который вошел в диапазон 801–1000 позиций мирового рейтинга.

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