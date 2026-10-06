25 украинских вузов вошли в один из самых авторитетных рейтингов мира: какой университет лидирует
25 украинских высших учебных заведений вошли в престижный мировой рейтинг World University Rankings 2027. Первое место в списке вузов разделили Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского и Сумской государственный университет.
Вузы вошли в диапазон 1201–1400 позиций мирового рейтинга. Данные опубликованы на сайте Times Higher Education. Рейтинг – один из самых авторитетных в мире источников данных об успешности высших учебных заведений. В этом году в него вошло на 3 заведения больше, чем в 2026 году.
Какие вузы вошли в список
Лучшим университетом планеты одиннадцатый год подряд признан Оксфордский университет из Великобритании. Второе место традиционно занял Массачусетский технологический институт, третье – Принстонский университет из США, разделив его в этом году со Стэнфордским университетом, который сместил Кембриджский университет из Великобритании на пятую позицию.
Гарвард в этом году снова опустился еще на одну ступеньку – с пятой на шестую. Тогда как в 2024 году он занимал третью позицию. В то же время китайский университет Цинхуа поднялся на 11-е место, обогнав швейцарский ETH Zurich. Азия впервые опережает континентальную Европу. Национальный университет Сингапура (NUS) вошел в топ-15. Три азиатских университета впервые вошли в топ-15.
В список лучших университетов мира вошли 2297 учебных заведений из 118 стран и территорий.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году лучшим украинским вузом по версии World University Rankings стал Сумской государственный университет, который вошел в диапазон 801–1000 позиций мирового рейтинга.
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