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5 вещей, которым дети учатся у взрослых, даже не осознавая этого

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read4 мин
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5 вещей, которым дети учатся у взрослых, даже не осознавая этого
То, как родители ведут себя в повседневной жизни, сильно влияет на поведение детей. Источник: Pexels

Спросите любых родителей, чему они учат своего ребенка, и вы, скорее всего, услышите о хороших манерах, важности образования и полезных привычках. Однако психологи утверждают, что кое-что взрослые все же упускают из виду – то, что дети учатся, бессознательно копируя их поведение.

То, как вы разговариваете с курьером или официантом, малыш повторяет вплоть до нюансов интонации. Как вы реагируете на стрессовые ситуации и даже как держите телефон за обеденным столом. Это происходит незаметно, день за днем, пока не становится частью их собственной личности. Издание Times of India назвало пять вещей, которые дети автоматически перенимают от окружающих взрослых.

5 вещей, которым дети учатся у взрослых, даже не осознавая этого

Спілкування батьків з продавцями та офіціантами точно позначиться на рівні ввічливості дитини. Источник: Pexels

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Отношение к другим

Задолго до того, как ребенок осознает значение слова "уважение", он уже видит, как вы общаетесь со своими родителями, продавцами в магазинах, водителями в транспорте, врачами или официантами. Улыбаетесь и благодарите за услугу или резко реагируете на ошибки, разговариваете со всеми одинаково или делите людей на группы. Ваше поведение незаметно оставляет след в поведении ребенка. Простые жесты, такие как теплое приветствие старших или умение выслушать, не перебивая, с вашей стороны, учат уважению лучше, чем любые наставления.

Управление стрессом и гневом

В каждой семье бывают неудачные дни, и дети молча впитывают то, как взрослые справляются с этим. Если бытовая ссора или какие-то задержки приводят к крику, хлопанью дверью или многочасовому обиженному молчанию, именно такую модель поведения они потом и будут воспроизводить. Если же, наоборот, они видят, как взрослый делает глубокий вдох, отходит на пару минут, а затем спокойно разговаривает, то понимают: сильные эмоции можно обуздать. Речь идет не о подавлении чувств, а о демонстрации здорового способа их преодоления.

Отношение к еде, деньгам и времени

То, как взрослые едят, тратят деньги и планируют свой день, становится для ребенка эталоном нормы. Семья, которая собирается вместе за столом, не выбрасывает еду зря и обсуждает, как сэкономить на что-то особенное, закладывает ценности, о которых не расскажут ни в одной школе. Сравните это с ребенком, который растет под лозунгом "мы не можем себе этого позволить" или "покупай, живем один раз" – это существенно формирует его взгляды на финансы. Даже такие простые вещи, как своевременный подъем или соблюдение распорядка дня, становятся привычками, которые дети переносят во взрослую жизнь.

5 вещей, которым дети учатся у взрослых, даже не осознавая этого

Вільний час з дітьми чи зі смарфоном - ваш приклад вкрай важливий. Источник: Pexels

Использование гаджетов и свободное время

Вот факт, в котором многим родителям трудно признаться даже себе: дети прекрасно видят, как взрослые залипают в телефонах, и воспринимают это как норму. Если вы просматриваете ленту в соцсетях во время ужина или проверяете уведомления во время семейного общения, младшие члены семьи приходят к выводу, что так ведут себя все. С другой стороны, когда они видят, что взрослые читают книгу, выходят на вечернюю прогулку, ухаживают за садом или готовят что-то вкусное для всей семьи, то понимают: есть множество других способов провести вечер. Правила относительно времени, проводимого за экраном, работают гораздо лучше, когда их соблюдают абсолютно все в доме.

То, что делается незаметно, тоже важно

Такие ценности, как честность, доброта и благодарность, редко прививаются одним-единственным разговором. Они проявляются в мелочах: когда вы возвращаете продавцу лишнюю сдачу, говорите правду, даже если это неудобно, помогаете соседу, делитесь угощением со всеми или отмечаете семейные праздники вместе. Дети видят, как ведут себя взрослые даже в ситуациях, когда думают, что за ними никто не следит, и именно это остается с ними надолго. Они могут забыть ваши слова, но вряд ли забудут ваши поступки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чего родители не должны позволять другим людям делать со своим ребенком.

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