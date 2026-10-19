60% занимаются с репетиторами, а лишь 38% верят в результат: выпускники назвали главные проблемы НМТ

Более половины одиннадцатиклассников готовятся к НМТ с репетиторами, 82% участников тестирования жалуются на чрезмерную нагрузку, и лишь 38% уверены, что их балл отразит реальный уровень знаний. Такие данные приводит исследование KSE Institute, посвященное общественному доверию к Национальному мультипредметному тесту.

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О результатах исследования пишет портал "Освитория". Согласно его результатам, большинство украинцев поддерживает НМТ как механизм поступления – такой ответ дали 51% взрослого населения. А среди осведомленных о тесте этот показатель возрастает до 65%. Общественное доверие опирается прежде всего на три фактора: 72% осведомленных считают, что НМТ обеспечивает равные условия поступления, 69% убеждены, что он снижает коррупционные риски, 71% – что позволяет отобрать наиболее достойных абитуриентов.

Однако доверие к процедуре и доверие к результату – это разные вещи. Во втором случае результаты оказались менее оптимистичными. Лишь 38% одиннадцатиклассников выразили уверенность в том, что их балл точно отразит уровень знаний. Среди первокурсников, для которых НМТ уже позади, таких оказалось чуть больше – 41%.

Отдельной проблемой оказалась физическая и психологическая нагрузка, которую вызывает тест – абитуриенты сдают его за один день. Хотя 97% участников поняли правила, а у 89% во время экзамена не было технических сбоев, 82% пожаловались, что испытывали усталость или потерю концентрации на экзаменационной сессии. И лишь 18% сохранили силы на весь тест. Связь между нехваткой времени и недоверием к своему результату прямая: среди тех, кому времени не хватило, лишь 14% считают полученный балл справедливым отражением знаний. Против – 49% среди тех, кому времени хватило.

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Среди учащихся нет единого мнения и относительно формата тестирования. 57% одиннадцатиклассников поддерживают проведение теста в разные дни, но позиция существенно различается в зависимости от места проживания. В прифронтовых селах и поселках лишь 41% хотят, чтобы тест проводился в разные дни, а 45% предпочитают уложиться в один день – очевидно, из-за логистических трудностей, связанных с повторной поездкой в пункт тестирования.

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Что касается подготовки – 68% учеников используют для этого онлайн-ресурсы самостоятельно, 60% занимаются с репетиторами, 57% готовятся на уроках в школе. При этом лишь 52% считают, что школа способна подготовить к результату 180 баллов и выше без дополнительных занятий, а 44% считают школьную подготовку недостаточной.

Интересный нюанс проявился в вопросе репетиторства и уверенности в результате. В городах платная подготовка не придает уверенности – 40% без репетитора чувствуют себя уверенно против 34% с репетитором. В селах и поселках – наоборот: 32% без платной подготовки против 47% среди тех, кто занимается дополнительно. Исследователи предполагают, что в городе репетитор – способ не отстать от одноклассников, а в селе – реальное преимущество.

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Что касается учителей, то они в целом принимают НМТ как механизм поступления, но в качестве инструмента оценки знаний больше доверяют прежнему формату – ВНО. Среди педагогов 75% оценивают НМТ как хороший инструмент, однако 71% считают, что ЗНО оценивало знания лучше, и лишь 5% убеждены, что НМТ делает это лучше, чем его предшественник. В то же время 82% учителей отмечают, что ученики теряют интерес к предметам, не входящим в НМТ. А 33% сообщили, что изменили подходы к преподаванию именно из-за вступительного теста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, при каком условии Украина сможет перейти на двухдневный формат сдачи НМТ.