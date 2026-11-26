Хотите испытать свою сообразительность? В этом всегда помогут головоломки на исправление ошибки в уравнении, выложенном из спичек. Смотрите изображение ниже.

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Перед вами пример 6 + 1 = 12. С первого взгляда понятно, что он неправильный. Ваша задача – понять, какую из 19 спичек, использованных в этом уравнении, нужно передвинуть, чтобы ошибка исчезла. И да, переложить здесь можно только одну спичку.

Такие задания помогают тренировать умение находить решения и развивать умственные способности. Кроме того, они побуждают к нестандартному мышлению, ведь требуют рассмотреть разные варианты. Чтобы справиться с заданием, воспользуйтесь логикой и внимательностью: определите, как лучше всего переставить спичку, чтобы получить правильное уравнение.

Обычно в таких головоломках можно менять любые цифры и знаки, кроме знака равенства. Подсказка к этому заданию заключается в том, что переложить спичку нужно именно в цифре – все знаки здесь должны остаться неизменными. Поэтому подумайте еще раз как следует и придумайте свой вариант ответа, прежде чем переходить к объяснению решения.

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А чтобы сделать это уравнение правильным, вам нужно изменить слагаемые. Заберите одну спичку из цифры 6, превратив ее в 5, и добавьте ее к цифре 1, чтобы получить 7. Тогда пример будет выглядеть так: 5 + 7 = 12, и в этой записи уже не будет ошибки, все сойдется.

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