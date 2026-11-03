7-летний вундеркинд из Индии установил 21 рекорд за три месяца: объяснил 100 физических понятий и пробежал 10 км менее чем за час. Фото

Абьянк Каннаа МВ из Салема (Индия) установил 21 национальный и международный рекорд в учебе, памяти, религии, технологиях и спорте всего за три месяца. Среди этих достижений одно выделяется своей физической требовательностью. Мальчик преодолел непрерывную дистанцию в 10 километров за 59 минут, что официально признано мировыми рекордами Калама.

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Согласно Книге рекордов Индии, маленький вундеркинд объяснил 47 тем по химии, охватывающих такие области, как физическая химия, органическая химия, элементы и смеси, за 35 минут и 7 секунд. Кроме того, он решил 40 сложных арифметических задач с восьмизначными числами, включающих сложение, вычитание, умножение и деление, за 1 час, 7 минут и 36 секунд, сообщает Times of India.

Еще одним необычным достижением мальчика стало распознавание и воспроизведение 50 случайно отображавшихся чисел, каждое из которых содержало от 24 до 52 цифр. Он выполнил это задание за 38 минут, 15 секунд и 36 миллисекунд.

Абьянк также объяснил 100 физических понятий, в том числе связанных с электричеством, звуком, работой, энергией и силой, за 1 час, 3 минуты и 43 секунды. Он получил награды за объяснение тем по ботанике, зоологии, истории и анатомии человека. Среди его достижений, связанных с английским языком, – прочтение 1 382 слов, состоящих из согласной-гласной-согласной, и объяснение 24 сложных грамматических понятий с примерами.

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Семилетний вундеркинд попал в Книгу рекордов Индии за непрерывное повторение махамантры "Харе Кришна" в течение 4 часов и 8 минут. По математике он за 10 минут и 52 секунды решил 300 примеров на сложение чисел с разным количеством цифр, используя метод "ментальных счетов". Он также выполнил 300 примеров на вычитание многозначных чисел за 14 минут. Среди его достижений также – самостоятельное создание школьного отчета в Microsoft Word на экспертном уровне с использованием расширенных функций верстки за 38 минут.

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