В школах ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) отменили домашние задания до второго класса в 2026/2027 учебном году. Подобная политика внедрялась в частных учреждениях с 2016 года и показала успешность, поэтому Министерство образования распространило ее на все школы.

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Согласно исследованию, ученики начальной школы, у которых не было домашних заданий, демонстрировали более высокие академические успехи. В частности, по английскому языку, математике и естественным наукам. Отмена домашних заданий позволяет детям проводить больше времени с семьей, заниматься спортом и снижает нагрузку во время учебы, сообщает Gulf news.

Мониторинг показал, что домашние задания оказывают положительное влияние и приносят больше пользы ученикам средней школы, чем ученикам начальной. Исследование также выявило, что качество заданий имеет большее значение, чем их количество.

Домашние задания в школах ОАЭ появляются в средней школе, чтобы дети могли развивать самостоятельность, самодисциплину и эффективные учебные привычки, особенно при подготовке к внешним экзаменам.

Ученики лучше учатся, ведут себя и ладят со сверстниками, когда проводят меньше времени перед экраном. Тогда как школьникам начальных классов нужно меньше давления и больше чтения дома, а не больше страниц для письма или решения математических примеров.

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Исследователи в области образования давно утверждают, что большая нагрузка домашних заданий может вытеснять игры, сон и время с семьей – три вещи, которые больше всего нужны первоклассникам.

Наряду с изменением подхода к домашним заданиям Министерство образования ОАЭ расширяет проект цифровых инструментов, сокращая использование экранов при изучении арабского и английского языков, математики и естественных наук. Дети с детского сада по 4 класс в государственных школах уже не используют устройства на уроках, за исключением занятий, специально предназначенных для обучения цифровым навыкам.

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