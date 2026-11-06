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90-летняя украинка написала Радиодиктант 2026 всего с одной ошибкой. Фото

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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90-летняя украинка написала Радиодиктант 2026 всего с одной ошибкой. Фото
Иллюстративное изображение. Сеть поразила бабушка, которая писала Радиодиктант. Источник: Фото иллюстративное: сгенерировано ИИ

Украинка Тома Бернацкая поделилась трогательной историей о своей бабушке. 90-летняя женщина ежегодно участвует в написании Радиодиктанта национального единства, и 2026-й не стал исключением.

В посте в Threads Беранцкая подчеркнула, что, проверив текст, ее бабушка нашла в нем лишь одну ошибку. Кроме того, обе обратились к нынешней дикторше Радиодиктанта, певице и волонтеру Даше Астафьевой, и поблагодарили за прекрасное чтение.

"Моя бабушка каждый год пишет Всеукраинский диктант, и этот год не стал исключением. Наконец проверила свою работу, и там всего одна ошибка! А ей, между прочим, 90 лет. Я невероятно ею горжусь. И отдельная благодарность Даше Астафьевой за прекрасное чтение. Бабушка слушала с удовольствием", – написала Бернацкая.

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90-летняя украинка написала Радиодиктант 2026 всего с одной ошибкой. Фото

90-летняя бабушка сделала всего одну ошибку в Радиодиктанте 2026. Источник: Скриншот

Напомним, автор Радиодиктанта 2026 писатель и ветеран Артур Дронь записывал свой текст и сам сделал две ошибки, поэтому призвал украинцев не переживать из-за них, если они тоже ошиблись в тексте.

Тогда как 80-летняя рекордсменка по написанию Радиодиктанта Христина Гоянюк, которая участвует во всеукраинском флешмобе уже 27-й год подряд, поделилась своими впечатлениями от текста этого года. По ее словам, он был средней сложности и удачно продиктован.

Она отметила, что еще раз проверит написанное дома. Кроме того, женщина поделилась, что ей очень понравился текст автора этого года – писателя и ветерана войны Артура Дроня, который называется "Письмо, которое не заканчивается", ведь она ожидала худшего.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский комик Марк Куцевалов удивил "библейским" написанием Радиодиктанта.

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