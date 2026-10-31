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"А может, начнем с тех, кто управляет образованием?" Преподавательница английского высказалась об угрозе замены учителей искусственным интеллектом

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
150
"А может, начнем с тех, кто управляет образованием?" Преподавательница английского высказалась об угрозе замены учителей искусственным интеллектом
Учительница объяснила, где именно ИИ может принести пользу в образовании, и это не замена учителя на уроке. Источник: svetikd

Искусственный интеллект стоит сначала привлечь к автоматизации образовательной отчетности, подготовке документов и планированию совещаний, а не спешить заменять им учителей, которые каждый день работают с детьми. Такое мнение высказала  Кембридж сертифицированная преподавательница английского языка Елена Завальная.

Пост со своими размышлениями о будущем профессии учителя педагог разместила на своей странице в Facebook. Завальная обратила внимание на то, что в последнее время все чаще звучат прогнозы о скорой замене педагогов искусственным интеллектом. Среди аргументов в пользу таких изменений – способность нейросетей объяснять учебный материал, создавать задания, проверять работы и адаптировать обучение к потребностям отдельных учеников.

"И у меня возникает вполне логичный вопрос: если мы уже решили заменять людей алгоритмами, почему начинаем именно с учителей, а не с тех управленческих процессов, которые годами существуют преимущественно ради самих себя?", – прокомментировала этот прогноз преподавательница. Завальная считает, что прежде всего стоит проверить, какие процессы в самой системе образования можно автоматизировать. В частности, ИИ мог бы формировать отчеты, собирать статистику, готовить типовые документы и избавить учителей от необходимости вручную переносить одни и те же данные между таблицами.

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По мнению Завальной, это также заставило бы пересмотреть целесообразность многочисленных таблиц, постоянных мониторингов и длительных совещаний, содержание которых иногда можно было бы изложить в одном электронном письме. Она предполагает, что сторонники цифровизации могут оказаться менее склонными к переменам, когда речь зайдет об автоматизации их собственной работы.

Завальная подчеркнула, что особенно неуместно говорить о быстрой замене педагогов на фоне полномасштабной войны. "Особенно цинично эти разговоры звучат сегодня, когда украинские педагоги проводят уроки после бессонных ночей, спускаются с детьми в укрытия, работают во время войны и пытаются сохранить нормальный образовательный процесс в обстоятельствах, которые еще несколько лет назад казались немыслимыми. И именно этим людям мы торжественно сообщаем, что они скоро станут ненужными, потому что нейросеть научилась писать конспекты уроков", – возмутилась преподавательница.

Завальная выразила обеспокоенность тем, что ИИ в сфере образования начнут использовать не там, где он мог бы принести реальную пользу. "Я не боюсь, что искусственный интеллект научится объяснять грамматику лучше некоторых учителей. Вполне возможно, что в отдельных заданиях он уже это делает. Я боюсь другого: что мы используем технологическую революцию не для того, чтобы избавить учителя от бессмысленной рутины, а как очередной повод обесценить его труд, оставив неприкосновенной всю бюрократию, которая этот труд усложняет", – пояснила она.

Поэтому Завальная предложила сначала поручить ИИ подготовку отчетов и статистики, планирование совещаний, проверку эффективности управленческих решений и создание многочисленных документов. И только после этого оценить, какие функции действительно требуют участия человека.

Преподавательница заметила, что заменить учителя, который обучает детей, поддерживает их и отвечает за происходящее в классе, значительно сложнее, чем автоматизировать работу, сводящуюся к требованию подготовить очередную таблицу к определенному дню. Завальная также призвала учителей, родителей, директоров школ и представителей управления образованием присоединиться к обсуждению. Она предложила конкретизировать, какие именно школьные процессы стоит автоматизировать в первую очередь, и объяснить почему.

Отдельно преподавательница обратилась к тем, кто считает, что искусственный интеллект вполне способен заменить педагога. Она спросила их, кто в таком случае будет отвечать за детей в реальном классе, в частности во время конфликтов или воздушной тревоги. "Так кто в нашей системе образования действительно незаменим, а кто просто очень привык считать себя таким?", – подвела итог своему посту учительница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как учитель распознает домашние задания, написанные с помощью ИИ и какие оценки за них ставит.

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