"А можно узнать расписание рейсов "Шахедов", чтобы спланировать занятия на неделю?" Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко
Школы должны планировать формат занятий как минимум на неделю вперед и заблаговременно сообщать о нем родителям. В условиях длительных и повторяющихся воздушных тревог график работы учебных заведений должен быть предсказуемым для родителей и педагогов.
Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко. По его словам, каждое решение должно учитывать реальные возможности конкретной школы: вместимость и обустройство укрытий, имеющуюся инфраструктуру и условия для организации обучения.
"Учителя должны понимать, как организовывать свою работу на ближайшие периоды, а родители – иметь возможность планировать свой день и обучение ребенка. Не должно быть ситуаций, когда семья приводит ребенка в школу, не зная, будут ли сегодня очные занятия", – сказал чиновник.
Он отметил, что безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом, а пребывание в укрытии является обязательным во время воздушной тревоги любого уровня.
В то же время в комментариях под постом на сайте Освіта.ua украинцы не согласились с такими рекомендациями. В частности, они подчеркивали, что у них нет графика пролетов камикадзе или часов обстрелов, поэтому планировать уроки заранее сложно. К тому же в такое время проводить уроки довольно сложно, ведь воздушные тревоги не прекращаются.
"А можно график прилетов на неделю вперед? Для составления плана уроков".
"А как узнать даты и время обстрелов? Пусть предоставят информацию, тогда можно что-то планировать".
"Как это понимать? Мы что, должны знать расписание полетов шахедов и ракет?"
"Невозможно провести уроки – тревога за тревогой, а они... На какой планете живут, не с нами. Что еще кому нужно от того учителя, о жизни которого никто не заботится? Учителя обязаны всем".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что режим работы каждой школы в Киеве во время отключения электроэнергии будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и способности обеспечить надлежащие условия для детей и учителей.
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