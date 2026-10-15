''А можно узнать расписание рейсов ''Шахедов'', чтобы спланировать занятия на неделю?'' Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТруну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоТруну провели аплодисментами: как в Киеве прощались с Александром "Веней" Венедчуком под звуки взрывов. Фото, видеоПутин на учениях Центр-2026Под Герасимовым зашатался стул: что скрывается за ширмой масштабных учений "Центр-2026" в РФ и какую роль сыграла операция "Вивальди"Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро. Иллюстративное фото.Украина выполнила условия для получения 4 млрд евро от ЕС: какие законы приняли народные депутатыИллюстрация - посылка TemuВ Украине ввели новый налог на посылки с Temu и AliExpress: какие покупки подорожают и когда96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. Фото96-летняя Лина Костенко в новом ярком наряде посмеялась над россиянами в компании близких друзей. ФотоУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоУкраинский пилот сбил российскую "Герань-4" во время атаки на запад Украины: момент запечатлели на видеоГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоЗеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США. ВидеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до семи. Фото и видеоВ центре Киева российский дрон упал возле жилых домов: количество пострадавших увеличилось до семи. Фото и видео

"А можно узнать расписание рейсов "Шахедов", чтобы спланировать занятия на неделю?" Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
icon 528
"А можно узнать расписание рейсов "Шахедов", чтобы спланировать занятия на неделю?" Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко
Сеть возмутило заявление Бутенко об обучении в школе. Источник: Иллюстративное фото: сгенерировано ИИ

Школы должны планировать формат занятий как минимум на неделю вперед и заблаговременно сообщать о нем родителям. В условиях длительных и повторяющихся воздушных тревог график работы учебных заведений должен быть предсказуемым для родителей и педагогов.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко. По его словам, каждое решение должно учитывать реальные возможности конкретной школы: вместимость и обустройство укрытий, имеющуюся инфраструктуру и условия для организации обучения.

''А можно узнать расписание рейсов ''Шахедов'', чтобы спланировать занятия на неделю?'' Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Бутенко дал школам рекомендации по проведению занятий. Источник: Скриншот

"Учителя должны понимать, как организовывать свою работу на ближайшие периоды, а родители – иметь возможность планировать свой день и обучение ребенка. Не должно быть ситуаций, когда семья приводит ребенка в школу, не зная, будут ли сегодня очные занятия", – сказал чиновник.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 2,0 т.
Лучший учитель Украины 2025 года назвал онлайн-обучение профанацией: чтобы 7-летний ребенок сидел перед экраном, нужна дубина
icon 2,0 т.
Лучший учитель Украины 2025 года назвал онлайн-обучение профанацией: чтобы 7-летний ребенок сидел перед экраном, нужна дубина
Елена БылимЕлена Былим
icon 1,3 т.
Есть всего 10 секунд: головоломка на внимательность
icon 1,3 т.
Есть всего 10 секунд: головоломка на внимательность
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 1,0 т.
Как переносить слова "тюльпан" и "лялька"? Украинцы поспорили из-за новых правил и раскритиковали учительницу: кто прав
icon 1,0 т.
Как переносить слова "тюльпан" и "лялька"? Украинцы поспорили из-за новых правил и раскритиковали учительницу: кто прав

Он отметил, что безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом, а пребывание в укрытии является обязательным во время воздушной тревоги любого уровня.

В то же время в комментариях под постом на сайте Освіта.ua украинцы не согласились с такими рекомендациями. В частности, они подчеркивали, что у них нет графика пролетов камикадзе или часов обстрелов, поэтому планировать уроки заранее сложно. К тому же в такое время проводить уроки довольно сложно, ведь воздушные тревоги не прекращаются.

''А можно узнать расписание рейсов ''Шахедов'', чтобы спланировать занятия на неделю?'' Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Каким должно быть расписание. Источник: Скриншот

"А можно график прилетов на неделю вперед? Для составления плана уроков".

"А как узнать даты и время обстрелов? Пусть предоставят информацию, тогда можно что-то планировать".

''А можно узнать расписание рейсов ''Шахедов'', чтобы спланировать занятия на неделю?'' Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Сколько уроков в неделю должно быть у школьников. Источник: Скриншот

"Как это понимать? Мы что, должны знать расписание полетов шахедов и ракет?"

''А можно узнать расписание рейсов ''Шахедов'', чтобы спланировать занятия на неделю?'' Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Украинцев возмутило заявление министра образования. Источник: Скриншот

"Невозможно провести уроки – тревога за тревогой, а они... На какой планете живут, не с нами. Что еще кому нужно от того учителя, о жизни которого никто не заботится? Учителя обязаны всем".

''А можно узнать расписание рейсов ''Шахедов'', чтобы спланировать занятия на неделю?'' Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Министр образования дал рекомендации школам. Источник: Скриншот

''А можно узнать расписание рейсов ''Шахедов'', чтобы спланировать занятия на неделю?'' Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Сколько уроков должно быть у школьников. Источник: Скриншот

''А можно узнать расписание рейсов ''Шахедов'', чтобы спланировать занятия на неделю?'' Педагогов и родителей возмутило заявление Бутенко

Украинцев возмутило заявление МОН. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что режим работы каждой школы в Киеве во время отключения электроэнергии будет зависеть от ситуации с безопасностью, технических возможностей и способности обеспечить надлежащие условия для детей и учителей.

Похожие темы
Образование в УкраинеВоздушная тревогашколаУкраинаАндрей БутенкоАндрей Бутенко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться