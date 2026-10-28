А могут и уволить с работы: языковая омбудсменка назвала суммы штрафов для учителей за общение на русском

В Украине предусмотрена административная ответственность для учителей за использование русского языка во время уроков. Речь идет о предупреждении или штрафных санкциях.

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Об этом в интервью hromadske рассказала уполномоченная по защите государственного языка, профессор, доктор филологии Елена Ивановская. Она ссылалась на языковой закон, принятый в 2019 году, согласно которому языком общения в публичной сфере является государственный язык.

"Поэтому, если исходить из духа закона, школы, кружки, секции тоже являются публичной сферой, и любые образовательные услуги должны предоставляться на украинском языке, как это предусматривает статья 30 закона", – отметила Ивановская.

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Если это первое нарушение, то размер штрафа составит от 3400 до 5100 гривен. Если же нарушения продолжаются, штрафы увеличиваются.

"Для этого, собственно, и предусмотрены санкции, установленные законодательством. То есть привлечение к административной ответственности. Но только тогда, когда в наш Офис поступает жалоба – например, от родителей ученика. По результатам рассмотрения жалобы, если установлен факт нарушения учителем языкового законодательства и это его первое нарушение, речь идет о предупреждении или штрафных санкциях", – пояснила Ивановская.

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По словам языкового омбудсмена, обычно учителя, когда их вызывают в Офис уполномоченного по защите государственного языка, убеждают, что нарушение языкового закона произошло случайно, и обещают исправиться.

"И, как показывает опыт, действительно исправляются. Иногда находятся такие учителя, педагоги, тренеры – потому что много нареканий именно на тех, кто предоставляет образовательные услуги вне школы, в художественных школах, спортивных секциях и так далее, – которые принципиально не платят штраф. А когда его взыскивают за неуплату уже в двойном размере, они тогда жалуются на уполномоченную, называют – могу процитировать – "злобной старухой". То есть здесь уже доходят даже до оскорблений", – добавила она.

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Как говорит Ивановская, уплата штрафа не всегда означает, что педагог продолжит работать в школе или другом образовательном учреждении.

"Очень часто руководители образовательных учреждений расторгают контракт с таким педагогом, чтобы их учебное заведение не понесло репутационных потерь", – отметила омбудсменка.

При этом ее Офис не ведет статистику таких увольнений, а руководители образовательных учреждений перед ними не отчитываются.

Как сообщал OBOZ.UA, в социальной сети Threads разгорелась дискуссия из-за преподавательницы сольфеджио в Киеве, которая общается только на русском языке. Директор учреждения предупреждает родителей, что педагога оставляют, поскольку она "суперспециалистка".