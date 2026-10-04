''А вы в школе учились?'' Папа второклассника не справился с простым заданием по математике и подвергся критике

Отца второклассника Сергея Кохановича раскритиковали из-за задачи по математике. Так, в задаче нужно было вычислить цепочку по кругу, однако мужчина не мог понять, что это означает.

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В посте в Instagram отец школьника рассказал, что без помощи искусственного интеллекта ему не удалось разобраться, как выполнять задание. Он обратился к авторам учебников, отметив, что подобные задачи нужно объяснять подробнее, чтобы родители не сидели по вечерам в раздумьях о том, как их решать.

"Вычислить цепочкой по кругу. Как вы думаете, что значит "цепочкой по кругу"? Логично, напросится мысль, что нужно начинать решать так и идти цепочкой по кругу. Как мы могли понять это без чата GPT? Тоже непонятно. Ну как можно по этим четырём словам "вычислить цепочкой по кругу"? Можно понять, что нужно каждое следующее выражение начинать с ответа предыдущего. Авторы книг, пожалуйста, формулируйте свои мысли так, чтобы родители не сидели полвечера и не думали, что же нужно сделать в этой задаче. Если я не могу это понять в 30 лет, то как ребенок может это понять в свои 7?" – сказал мужчина.

В то же время в комментариях мнения пользователей сети разделились. Одни удивлялись тому, что мужчина не помнит подобных упражнений, как будто он не учился в школе. Кроме того, многие говорили, что такие задачи объясняют детям учителя на уроке, поэтому они должны с лёгкостью решать такие примеры.

"Такое впечатление, что вы в школу не ходили. Такие примеры были еще с 1991 года, когда я начала преподавать в школе (а может, и раньше, уже не помню). Только тогда задание звучало: "Вычисли круговые примеры", и еще были две закругленные стрелочки".

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"Это вам ваш ребенок должен был рассказать, ведь на уроке это разбирали. Уже не знаете, к чему придраться к школе: кровь из пальца высасываете!"

В то же время другие отмечали, что тоже не поняли, как решать задачу, однако подобные упражнения полезны для развития мозга.

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"Спасибо за такое информативное видео. Я тоже не поняла это задание. Когда я училась в школе, не помню таких заданий. И вообще сейчас школьная программа намного сложнее".

"Это просто потрясающее задание! Очень круто развивает мозг, а мы (родители) к такому не привыкли, наш мозг более линейный".

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