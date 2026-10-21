Арчи ненавидит математику, а Лилибет обожает гимнастику: как проходит обучение детей принца Гарри и Меган Маркл в элитной школе Великобритании

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась суммаНазывал Киев "кастрированным", а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"Называл Киев "кастрированным", а Крым – российским: где сейчас Владимир Быстряков, работавший над легендарным "Петей Пяточкиным"За украинские 10 копеек заплатят 18 тысячЗа украинские 10 копеек заплатят 18 тысяч: какого года должна быть монетаПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали 1820 оккупантов и уничтожили 11 танков армии РФ: данные ГенштабаЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаИллюстрация - женщина с флагом УкраиныВ стран Европы экстренно меняют правила выплат: к чему готовиться беженцам из УкраиныВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоВ Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошел пожар, есть пострадавшие. ФотоСексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. ФотоСексуальная эксплуатация 7-летней девочки: на Черниговщине будут судить мать и ее сообщника. Фотоатака шахедовРоссия атаковала Украину крылатыми ракетами и 186 БПЛА, силы ПВО сбили 150 целей: есть последствия в областях

Арчи ненавидит математику, а Лилибет обожает гимнастику: как проходит обучение детей принца Гарри и Меган Маркл в элитной школе Великобритании

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
138
Арчи ненавидит математику, а Лилибет обожает гимнастику: как проходит обучение детей принца Гарри и Меган Маркл в элитной школе Великобритании
Дети принца Гарри и Меган Маркл привыкают к британской школе. Источник: instagram.com/meghan

Оба ребенка принца Гарри и Меган Маркл после переезда в Великобританию пошли в школу, и родители поделились их первыми впечатлениями об учебе. Так выяснилось, что семилетний принц Арчи не любит математику, а его пятилетняя сестра, принцесса Лилибет, увлекается гимнастикой.

Первые подробности о школьной жизни своих наследников Гарри и Меган рассказали во время общения с журналистами. Однако так и не назвали, в какую школу их отдали. По слухам, ее пришлось сразу сменить. 

Арчи надеялся учиться без математики

Во время визита в Ноттингем принц Гарри пообщался со школьниками. Разговор зашел об учебе, и герцог Сассекский рассказал забавную историю о своем сыне. Об этом сообщает издание Mirror.

По словам Гарри, после переезда в Великобританию Арчи спросил, можно ли записать его в школу, где не преподают математику. Однако первый же урок в новом учебном заведении принес ребенку разочарование. "А потом он пошел в новую школу, и на первом уроке первого дня, угадайте, что было? Математика!" – рассказал принц.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
477
"Будьте родителями, которыми гордятся дети!" Лауреат Нобелевской премии показал реакцию семьи на свою победу: видео стало вирусным
477
"Будьте родителями, которыми гордятся дети!" Лауреат Нобелевской премии показал реакцию семьи на свою победу: видео стало вирусным
Алина МилсентАлина Милсент
222
Выберите дом: тест покажет, чего вам не хватало в детстве
222
Выберите дом: тест покажет, чего вам не хватало в детстве
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
1,5 т.
"Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!" Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике
1,5 т.
"Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!" Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике

В то же время Гарри уверяет, что оба ребенка в целом довольны учебой. В интервью канадскому телеканалу CTV 25 сентября он сказал: "Дети счастливы в школе".

Лилибет увлеклась гимнастикой

А герцогиня Меган во время посещения благотворительного мастер-класса по изготовлению браслетов пообщалась с его участницами о том, что помогает им чувствовать себя увереннее, быть собой. Когда одна из девушек упомянула гимнастику, герцогиня ответила, что ее дочь тоже ею занимается. "О, да! Наша дочь тоже сейчас этим занимается. Она это обожает", – сказала Меган.

Арчи ненавидит математику, а Лилибет обожает гимнастику: как проходит обучение детей принца Гарри и Меган Маркл в элитной школе Великобритании

Принц Гарри перевез семью обратно в Великобританию и, как говорят, уже успел сменить школу, в которой учатся его дети. Источник: instagram.com/meghan

Как дети привыкают к жизни в Великобритании

Возвращение в Великобританию стало для семьи Гарри и Меган новым этапом. Арчи родился здесь в 2019 году, но уже в следующем году вместе с родителями переехал в Калифорнию. А Лилибет появилась на свет в США в 2021 году. Теперь оба ребенка впервые учатся в британской школе.

По информации People, семья планирует жить в Великобритании в течение длительного времени, сохраняя при этом дом в калифорнийском Монтесито. Супруги не разглашают, где именно поселились и в какую школу ходят дети. Сейчас родители уделяют много внимания и сил обустройству быта детей на новом месте.

До переезда семья успела летом посетить Великобританию и встретиться с королем Чарльзом III. Это была первая встреча монарха с внуками за четыре года.

Почему детям пришлось сменить школу

В то же время, по слухам, Арчи и Лилибет уже успели сменить учебное заведение. Как сообщает Page Six, их перевели в новую школу всего через два дня после начала семестра. Причиной стали пробки, которые затрудняли работу охраны семьи.

Представитель Гарри и Меган пояснил, что решение было принято после консультаций с командой безопасности, которая оценила практические возможности организации ежедневных поездок. По его словам, родители остались благодарны учителям и сотрудникам школы за заботу о детях, а смену учебного заведения не следует воспринимать как критику его работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие условия были в школе, которую Гарри и Меган выбрали для своих детей, и сколько там стоит год обучения.

Похожие темы
детиВеликобританияшколаматематикаУчеба в Украине и в миребезопасностьпринц Гаррипринц ГарриМеган МарклМеган Маркл
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники