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"Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится": простой ребус для детей озадачил сеть

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read2 мин
icon 569
"Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится": простой ребус для детей озадачил сеть
Сеть озадачил ребус по математике

Ребус из учебника математики по программе Интеллект, в котором нужно было найти слово по символам, озадачил украинцев. На рисунке изображены буква П, аудиодиск, математический символ сравнения и чайник.

Мама школьника Екатерина Пономаренко обратилась за помощью в сети, ведь при выполнении задания у них получалось слово "письбельник". В комментариях под постом в Threads выяснилось, что на самом деле должно быть слово "писатель", однако, вероятно, авторы учебника были невнимательны.

''Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится'': простой ребус для детей озадачил сеть

Ребус з підручника для 2 класу спантеличив мережу

Источник: Скриншот

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Украинцы согласились с мнением, что в задании допущена ошибка и вместо знака "больше" должен был стоять знак "меньше", тогда получится слово "писатель".

''Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится'': простой ребус для детей озадачил сеть

Завдання за програмою Інтелект спантеличило мережу

Источник: Скриншот

"Со знаком неравенства > – больше, то есть a > b читается как a больше b < – меньше. А мы же читаем слева направо".

"Посмеялась вслух. Нет, математика не пригодится в жизни. Сохраню это своим детям в качестве примера того, почему она все-таки может пригодиться".
''Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится'': простой ребус для детей озадачил сеть

Українців спантеличив ребус для 2 класу

Источник: Скриншот

Однако некоторые предположили, что возле знака "больше" стоят кавычки, которые могут означать, что знак нужно воспринимать наоборот.

 

 

"А там лапки вверх ногами, наверное, не просто так".
''Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится'': простой ребус для детей озадачил сеть

Мережу здивував ребус для 2 класу

Источник: Скриншот

"Ребус составил филолог, не изучавший математику?"
''Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится'': простой ребус для детей озадачил сеть

Українці не змогли вирішити ребус для 2 класу

Источник: Скриншот

"Там же написано: разгадывайте по желанию. Скажите, если у вас просто нет желания разгадывать – проблемы нет, проблема решена".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что задача о воробьях для 2-го класса рассмешила интернет.

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