''Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится'': простой ребус для детей озадачил сеть

Ребус из учебника математики по программе Интеллект, в котором нужно было найти слово по символам, озадачил украинцев. На рисунке изображены буква П, аудиодиск, математический символ сравнения и чайник.

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Мама школьника Екатерина Пономаренко обратилась за помощью в сети, ведь при выполнении задания у них получалось слово "письбельник". В комментариях под постом в Threads выяснилось, что на самом деле должно быть слово "писатель", однако, вероятно, авторы учебника были невнимательны.

Украинцы согласились с мнением, что в задании допущена ошибка и вместо знака "больше" должен был стоять знак "меньше", тогда получится слово "писатель".

"Со знаком неравенства > – больше, то есть a > b читается как a больше b < – меньше. А мы же читаем слева направо".

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"Посмеялась вслух. Нет, математика не пригодится в жизни. Сохраню это своим детям в качестве примера того, почему она все-таки может пригодиться".

Однако некоторые предположили, что возле знака "больше" стоят кавычки, которые могут означать, что знак нужно воспринимать наоборот.

"А там лапки вверх ногами, наверное, не просто так". "Ребус составил филолог, не изучавший математику?" "Там же написано: разгадывайте по желанию. Скажите, если у вас просто нет желания разгадывать – проблемы нет, проблема решена".

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