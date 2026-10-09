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Многие ошибаются: где правильно ставить ударение в слове "спина"

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
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Многие ошибаются: где правильно ставить ударение в слове "спина"
После такого объяснения вы точно перестанете путать ударение в слове "спина". Источник: Unsplash

Поскольку в украинском языке ударения не имеют четкого положения в слове, как во французском, где они всегда падают на последний слог, многие говорящие допускают здесь ошибки. Скажем, чаще всего можно услышать "у мене болить спинА", хотя это и неправильно.

Как перестать ошибаться в ударении слов, решила объяснить репетитор, которая ведет TikTok под ником "пані Тетяна". Ее объяснение нельзя назвать исчерпывающим, ведь исключений предостаточно, однако знание этого принципа поможет избежать очень многих ошибок.

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В существительных ударение падает на корень:

  • спИна;
  • слИна;
  • кАмбала.

В прилагательных ударение падает на окончание:

  • новИй;
  • старИй.

Или на суффикс:

  • золотИстий;
  • бадилИстий;
  • одноразОвий.

А если в слове заложено действие, проверить его ударение можно с помощью однокоренного глагола:

  • напІй – потому что пИти;
  • боЯзнь – потому что боЯтися.

Итак, по этому принципу в слове "спИна" ударение должно падать на первый слог, так же как и в "спИнка". А вот "спиннИй" уже акцентируем на последнем слоге.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 самых сложных ударениях украинского языка, которые часто встречаются на НМТ.

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