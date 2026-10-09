Многие ошибаются: где правильно ставить ударение в слове "спина"
Поскольку в украинском языке ударения не имеют четкого положения в слове, как во французском, где они всегда падают на последний слог, многие говорящие допускают здесь ошибки. Скажем, чаще всего можно услышать "у мене болить спинА", хотя это и неправильно.
Как перестать ошибаться в ударении слов, решила объяснить репетитор, которая ведет TikTok под ником "пані Тетяна". Ее объяснение нельзя назвать исчерпывающим, ведь исключений предостаточно, однако знание этого принципа поможет избежать очень многих ошибок.
В существительных ударение падает на корень:
- спИна;
- слИна;
- кАмбала.
В прилагательных ударение падает на окончание:
- новИй;
- старИй.
Или на суффикс:
- золотИстий;
- бадилИстий;
- одноразОвий.
А если в слове заложено действие, проверить его ударение можно с помощью однокоренного глагола:
- напІй – потому что пИти;
- боЯзнь – потому что боЯтися.
Итак, по этому принципу в слове "спИна" ударение должно падать на первый слог, так же как и в "спИнка". А вот "спиннИй" уже акцентируем на последнем слоге.
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