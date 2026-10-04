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Родителям стоит это знать: ученые назвали неожиданный способ улучшить оценки подростка

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
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Родителям стоит это знать: ученые назвали неожиданный способ улучшить оценки подростка
Не можете уговорить подростка лечь спать? Подкупите. Так советует наука. Источник: Pexels

Подростковый бунт часто выражается в отказе вовремя ложиться спать и, соответственно, в ухудшении школьных оценок. Ученые предложили неожиданное решение этой проблемы – деньги.

Как пишет Mail Online, команда исследователей из Питтсбургского университета выяснила, что небольшое денежное вознаграждение за сон продолжительностью не менее семи часов каждую ночь способно существенно улучшить как режим отдыха учащихся, так и их оценки. Чтобы это установить, ученые привлекли более 1 100 подростков, средний возраст которых составлял 19 лет.

Участников разделили на две группы: одним за полноценный сон выплачивали денежный бонус в размере около 5 долларов. Вознаграждение они получали каждый раз, когда им удавалось проспать не менее семи часов в будний день. Вторая группа была контрольной. За месяц, в течение которого проводилось исследование, те учащиеся, которым предлагали деньги, спали в среднем на 19 минут дольше каждую ночь.

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Родителям стоит это знать: ученые назвали неожиданный способ улучшить оценки подростка

Упродовж місячного експерименту ті, кому пропонували грошову винагороду, спали в середньому на 19 хвилин довше щоночі. Числа на осі X позначають базовий період (тижні 1–2), період експерименту (тижні 3–6) та післяекспериментальний період (тижні 7–10). Источник: Journal of Political Economy

Результаты научной работы были опубликованы в журнале Journal of Political Economy. Исследование показало, что дополнительное время сна у подростков появилось за счет того, что они раньше ложились спать, а не позже вставали утром.

Одновременно с более длительным отдыхом подростки продемонстрировали заметный прогресс в учебе. По американской четырехбалльной шкале GPA (где 4,0 соответствует наивысшему баллу) их академические результаты выросли примерно на 0,08 балла.

Некоторые из положительных сдвигов сохранялись даже после завершения выплат. Участники продолжали спать немного дольше еще в течение нескольких недель.

Ведущий автор исследования Осеа Джунтелла рассказал изданию The Conversation: "Наше исследование доказывает, что мгновенное финансовое вознаграждение помогает учащимся достичь цели в семь часов сна, и этот эффект сохраняется еще до месяца после прекращения денежных поощрений".

До начала эксперимента средняя продолжительность сна подростков составляла всего 6,6 часа в сутки. Половина из них регулярно ложилась спать не раньше часа ночи.

Участники эксперимента, которые получали деньги за каждый полноценный сон, достигали отметки в семь часов сна на 26% чаще, чем те, кому финансовое вознаграждение не предлагали. При этом все остальные методы воздействия, такие как напоминания о необходимости ложиться спать или утренний анализ режима, практически не давали никакого эффекта.

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