Родители не моют окна, iPad вместо дневника, а детей выгоняют на улицу: факты о школах в Германии, которые могут вас удивить

Учителя имеют статус государственных служащих, сборов "на шторы" не существует, а школьных медсестер заменяют сами ученики. О том, чем немецкая школьная система отличается от украинской, рассказала украинка Анна Паламарчук, которая преподает в одном из местных учебных заведений.

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Своими наблюдениями женщина поделилась в Instagram. Преподавать она начала после начала полномасштабной войны на родине, когда оказалась с сыном в Германии. Женщина воспользовалась тем, что в Украине получила диплом преподавателя немецкого языка, и устроилась преподавать его ученикам-иностранцам. За это время у Паламарчук накопилось немало интересных впечатлений.

График, расписание и школьные перемены

Учебный день в Германии начинается довольно рано – в 7:45. Если же первым уроком является плавание, школьный автобус отправляется еще раньше, в 7:30. Сами же занятия проходят в форме пар, которые длятся по 1,5 часа. Общая продолжительность школьного обучения также претерпевает изменения: с этого года дети учатся не 12, а 13 классов.

Особой является и атмосфера во время перемен. Во время отдыха кабинеты обязательно закрывают на ключ, а всех учеников выгоняют на школьный двор. В это время учителя дежурят как в коридорах, так и на улице. По окончании учебного дня кабинеты снова закрывают, и все школьники покидают здание.

Цифровизация и правила в классе

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Немецкие школы практически отказались от бумажной бюрократии. У учеников нет привычных дневников, а классный журнал ведется в электронном приложении. Вместо этого каждый школьник получает персональный iPad, на котором находятся онлайн-расписание, учебные приложения и школьная почта. Все учителя и ученики имеют собственные рабочие адреса электронной почты, а официальная переписка ведется исключительно через специальное приложение IServ.

Несмотря на высокую технологичность образовательного процесса, использование личных гаджетов строго ограничено: в школах уже два года действует полный запрет на мобильные телефоны. Если учитель заметит у ребенка смартфон, его изымают и передают в секретариат, а вернуть устройство могут только родители. Кроме того, с этого года под запретом оказались и напитки, содержащие кофеин.

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Никаких сборов средств и помощи родителей

Принципиально иным в Германии является подход к обеспечению быта школы. Родители не вносят средства на нужды класса или на шторы – часто в кабинетах штор нет вообще. Родительский комитет также не привлекается к хозяйственным работам: они не моют окна и не красят стены. Раз в год в школу приезжает специализированная служба, которая полностью моет все окна в здании.

Вовлечение учеников в внеклассную работу

В школе нет медсестры и поваров. Вместо этого эти обязанности выполняют старшеклассники. Так, в школьной столовой не готовят традиционных горячих обедов. Впрочем, на переменах сами ученики готовят и продают всем желающим блины, вафли или хот-доги. Кроме того, в школе работает обычный киоск с закусками.

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В школьном медпункте также дежурят сами дети. Этим занимаются девятиклассники, прошедшие специализированные курсы по оказанию первой медицинской помощи. Также для школьников действует строгое правило: никаких лекарств детям не выдают. Если школьнику становится плохо, об этом сообщают родителям, а в критических ситуациях вызывают бригаду скорой помощи.

Интересно, что учителя не проходят обязательных ежегодных медосмотров, а ученикам не делают флюорографию – о такой процедуре в стране даже не слышали. Однако требование о вакцинации является категорическим: без прививки от кори ребенка просто не допустят к обучению в школе или посещению детского сада.

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Дресс-код и подарки учителям

В немецких учебных заведениях царит полная свобода в одежде. Ученики и учителя ходят в том, в чем им удобно, и никто не обращает на это внимания. Удивление скорее вызовет праздничный или деловой стиль, которого могут требовать в Украине. Традиция дарить цветы учителям 1 сентября или на последний звонок здесь также отсутствует.

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Права, статус и социальные гарантии учителей

Статус педагога в Германии значительно отличается от украинских реалий. Большинство учителей имеют статус государственного служащего (verbeamtet), из-за чего их практически невозможно уволить с должности. Если учитель уходит на больничный, он имеет полное право не отвечать на рабочие письма и сообщения, даже от собственных коллег. К тому же педагоги могут официально находиться на больничном месяцами или даже годами, продолжая получать заработную плату.

Кроме того, каждый учитель имеет право официально взять Sabbatjahr – длительный перерыв в работе сроком на один год с полным сохранением рабочего места. Это время можно использовать для путешествий, обучения или личного отдыха.

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