Дети не имеют достаточного жизненного опыта и поэтому часто ошибаются. А вот то, как они будут справляться со своими неудачами в дальнейшем, во многом зависит от родителей.

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Как родителям правильно вести себя, когда их ребенок делает что-то не так, объяснил в статье для издания Psychology Today лицензированный клинический психолог, профессор Калифорнийской школы профессиональной психологии Рональд Стонберг. По его словам, в таких ситуациях важно поощрять ребенка обращаться к родителям с просьбой помочь разобраться в ситуации, а не просто давать ему готовый ответ. Просить о помощи – вполне ответственный способ решения проблем, который стоит поддерживать, напомнил ученый. А умение вовремя обратиться за поддержкой – ценное качество в любом возрасте. Оно свидетельствует о зрелости, развитых навыках решения проблем и умении обдумывать свои действия.

Однако просить о помощи – не то же самое, что ожидать готового решения. Поэтому, если ребенок обращается к вам с просьбой подсказать, как поступить, помогите ему оценить возможные варианты или предложите взглянуть на проблему под другим углом. Родителям особенно приятно слышать, как ребенок рассуждает вслух, пытаясь самостоятельно найти выход. Старайтесь поддерживать такие разговоры при каждом удобном случае, рекомендует Стонберг.

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Когда ребенок делится с вами проблемой, не спешите предлагать готовое решение. Желание утешить его, успокоить и сразу все исправить вполне естественно, но такой подход дает лишь временный результат. Прежде всего нужно выслушать ребенка. Психотерапевты часто слышат от детей, что те не рассказывают родителям о своих трудностях, потому что "они все равно не поймут" или "не будут слушать". Поэтому старайтесь не перебивать, внимательно слушайте и показывайте, что действительно сосредоточены на разговоре. Чтобы стать хорошим слушателем, стоит помнить о нескольких простых правилах:

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Не спешите отвечать. Сначала установите зрительный контакт и покажите, что внимательно слушаете. Уточняющие вопросы можно задать немного позже. Будьте терпеливы. Не торопите ребенка и дайте ему возможность спокойно рассказать обо всем, что произошло. Демонстрируйте заинтересованность. Например, кивайте во время разговора. Отложите телефон и уберите все, что может отвлекать. Обращайте внимание не только на слова, но и на поведение. Язык тела ребенка может многое рассказать о его состоянии. Быстро ли он говорит, скрещивает ли руки, опускает ли взгляд, упускает ли важные подробности? Обращайте также внимание, заметны ли у него тревога, раздражение или даже гнев? При необходимости задавайте простые уточняющие вопросы.

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Когда ребенок закончит рассказ, поддержите его. Например, можно сказать: "Спасибо, что поделился со мной. Похоже, сейчас у тебя многое происходит. Дай знать, если я могу чем-то помочь". После этого, учитывая ответ ребенка, можно вместе рассмотреть различные варианты, которые он уже обдумал, и предложить несколько собственных идей. На этом этапе ваша задача – помочь ребенку самостоятельно найти выход, а не указывать, что именно ему нужно делать. Если такие разговоры проходят успешно, ребенок постепенно усваивает важную мысль: к родителям можно обратиться не только за советом, но и просто за поддержкой.

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