Родители первоклассников могут не успеть получить 5 000 грн: когда истекает срок оформления ''Пакет школьника''

У родителей первоклассников есть время до 1 ноября, чтобы подать заявление на получение "Пакета школьника". В рамках программы государство выделяет 5 000 гривен на приобретение необходимых для учебы вещей.

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Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Средства можно потратить на канцелярские принадлежности, книги, одежду и обувь для ребенка. По словам чиновницы, в этом году в условиях эскалации российских атак обучение для многих школьников и их родителей проходит в сложных условиях, поэтому такая финансовая помощь является актуальной.

Оформить выплату можно онлайн через приложение Дія или офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, по состоянию на 8 октября уже подано более 196 тысяч заявлений на получение помощи. Почти 186 тысяч из них одобрены.

Украинские мамы, у которых с ребенком разные фамилии, могут получить "Пакет школьника". Для этого школа, в которой учится ребенок, должна внести данные в электронную систему Министерства образования и науки. После этого информация передается в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), который отправляет данные в приложение Дія.

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Различие в фамилиях матери и ребенка не влияет на возможность подачи заявления на получение денежной помощи. Ведь данные о первоклассниках поступают в школы, в которые зачисляются дети.

Как подать заявление на получение "Пакет школьника"

Подать заявление на получение средств могут родители первоклассника, усыновители и законные представители ребенка – граждане Украины. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель офлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

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Авторизоваться в приложении Дія. Откройте сервис "Помощь от государства". Выбрать "Пакет школьника". Выбрать ребенка, который идет в первый класс. Перейти к подаче заявления. Открыть Дія.Карту в одном из уполномоченных банков, если у вас ее еще нет. Выбрать Дія.Картку с открытым специальным счетом "Забота о ребенке" для зачисления помощи. Проверить данные и подписать заявление с помощью Дія.Підпис.

Для тех, кто не имеет возможности подать заявление через "Дию", работают сервисные центры Пенсионного фонда.

Пакет школьника не будет назначен, если:

ребенок не зачислен в первый класс, он повторно обучается или не начинает обучение в этом году;

если вы не планируете подавать заявление до 1 ноября;

Пенсионный фонд Украины или Министерство финансов Украины не подтвердили право на выплаты;

заявление на этого ребенка уже подал другой из родителей или законный представитель;

заявитель лишен родительских прав;

ребенок находится за границей или на временно оккупированной территории либо на территории активных боевых действий без даты деоккупации;

заявитель находится на временно оккупированной территории и не имеет статуса внутренне перемещенного лица.

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