Родители успешных людей не ждут совершеннолетия: 11 жизненных навыков, которые они прививают детям с раннего возраста

Родители первые 18 лет жизни детей заботятся об их безопасности и повседневных потребностях. Но это не единственная их задача – важно также учить малышей самостоятельно справляться с делами, прививать навыки, которые обеспечат им достаточный уровень самостоятельности во взрослой жизни.

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О том, что это за навыки, рассказало издание YourTango. Все это ребенок должен уметь к тому моменту, когда покинет родительский дом, чтобы учиться в университете или по другим причинам.

Планировать свое время

В детстве родители обычно сами составляют расписание детей и следят, чтобы те успевали выполнять домашние задания и посещать занятия. Однако с возрастом ребенок должен учиться самостоятельно распоряжаться своим временем.

Профессиональный организатор Даян Кинтана советует сначала определить, что для ребенка действительно важно, и помочь ему расставить приоритеты. Пусть он научится выделять время на занятия, которые соответствуют его целям и желаемому образу жизни, а не тратить весь день на то, что просто привлекает внимание.

Также важно учитывать свои особенности: сложные и энергозатратные задачи лучше выполнять в те часы, когда сосредоточиться на них легче всего. Такой подход поможет эффективнее организовывать день и не откладывать самое важное из-за многочисленных соблазнов и развлечений, которых в студенческой жизни будет немало.

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Справляться со стрессом

Учеба в университете открывает немало возможностей, но в то же время может стать серьезным источником стресса. Поэтому важно еще до поступления научиться распознавать его причины и осваивать способы восстановления эмоционального равновесия.

Американская психологическая ассоциация подчеркивает, что стресс – неизбежная часть жизни, но человек не должен постоянно чувствовать себя так, будто едва держится на плаву. Помочь могут медитация, дыхательные упражнения, физическая активность и прогулки на свежем воздухе. Также важно объяснить детям, что обращаться за поддержкой к друзьям, преподавателям или психологу – совершенно нормально.

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Готовить простые блюда

Умение готовить помогает молодым людям быть самостоятельнее и заботиться о своем здоровье. Конечно, студенческий рацион нередко состоит из лапши быстрого приготовления, макарон с сыром и бутербродов, но постоянно питаться так – не лучшая идея.

Родителям стоит научить детей планировать меню, покупать продукты и готовить хотя бы несколько простых блюд. Это не только поможет будущему студенту питаться полноценнее, но и сформирует понимание, что забота о собственном быте и еде – личная ответственность каждого.

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Поддерживать чистоту дома

В университетском общежитии часто приходится жить вместе с другими людьми, поэтому умение убирать и поддерживать порядок становится особенно важным. По данным Гарвардского университета, домашние обязанности в детстве дают гораздо больше, чем просто практические навыки: они также развивают ответственность, эмпатию и уверенность в собственных силах.

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Поручайте детям накрывать на стол, складывать одежду и убирать за собой игрушки. Так они постепенно поймут, сколько труда нужно, чтобы поддерживать порядок в доме, и научатся заботиться не только о собственном комфорте.

Распоряжаться деньгами

Без базовых финансовых знаний молодые люди рискуют столкнуться с серьезными проблемами. Перед поступлением в университет ребенок уже должен понимать, как планировать бюджет, контролировать расходы, пользоваться банковским счетом и блокировать карту в случае потери или кражи.

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Родителям стоит откровенно говорить с детьми о сбережениях и расходах, постепенно и доступно объясняя финансовые вопросы. Также важно предупредить студентов об агрессивном маркетинге кредитных карток рядом с университетскими кампусами: невыгодные условия могут привести к значительным долгам. Финансовая грамотность – навык, который лучше всего развивать с детства.

Самостоятельно записываться на прием к врачам

До поступления в университет дети должны научиться самостоятельно заботиться о своем здоровье: записываться к врачам, звонить в медицинские учреждения, уточнять вопросы страхования и следить за назначенными лекарствами. Важно также вносить даты приемов в календарь и устанавливать напоминания.

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Для многих молодых людей даже обычный звонок врачу может стать испытанием. Однако умение самостоятельно решать такие вопросы – важная составляющая взрослой жизни. Оно помогает не только поддерживать здоровье, но и становиться увереннее в собственных силах.

Общаться в профессиональной среде

Современные студенты выросли в цифровом мире, хорошо знают, как переписываться в мессенджерах и пользоваться соцсетями, но не всегда умеют общаться официально. Им может быть сложно написать преподавателю, позвонить или оставить голосовое сообщение.

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Важно объяснить детям правила профессионального общения и умение отстаивать собственные интересы в учебе. Например, если студент не успевает выполнить задание вовремя, не стоит сообщать об этом преподавателю накануне дедлайна. Такие навыки помогут избежать недоразумений и в университете, и на будущей работе.

Управлять собственными эмоциями

Умение понимать и контролировать свои эмоции помогает строить крепкие отношения и справляться с жизненными трудностями. Поэтому родителям стоит научить детей распознавать собственные чувства и не бояться говорить о них.

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Важно не подавлять эмоции, а признавать их и находить здоровые способы справляться с переживаниями. Можно вести дневник, записывать мысли в голосовые заметки или медитировать, чтобы научиться лучше понимать себя и не срываться на других. Эмоциональная саморегуляция – навык, который человек развивает на протяжении всей жизни.

Ставить перед собой цели

Умение определять цели не всегда появляется само собой – его нужно развивать. Родители могут помочь детям понять собственные ценности, научить отличать краткосрочные задачи от долгосрочных и определять, чего они хотят достичь.

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Четкая цель помогает понять, какие шаги нужно сделать для ее реализации. В то же время лучше начинать с небольших и конкретных задач: например, подготовка к промежуточному экзамену может стать шагом к получению диплома и работе в желанной сфере. Достижение маленьких целей постепенно приближает к большим.

Разрешать конфликты с уважением к другим

Университетская жизнь предполагает постоянное общение со сверстниками, у которых могут быть совершенно иные взгляды и убеждения. Поэтому важно еще до поступления научиться конструктивно разрешать споры, а не прибегать к оскорблениям, демонстративному молчанию или манипуляциям.

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Первый шаг – понять причину конфликта и обсудить ее прямо, но спокойно. Дети должны научиться четко выражать собственную позицию, одновременно уважая мнение собеседника. Такой подход помогает находить общие решения, строить доверие и поддерживать здоровые отношения.

Принимать обдуманные решения

До поступления в университет дети должны научиться самостоятельно оценивать ситуации и делать выбор. Студенческая жизнь не ограничивается учебой: есть вечеринки, кружки и множество других возможностей, на которые нужно распределять свое время. Поэтому важно уметь расставлять приоритеты и понимать последствия собственных решений.

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Родителям стоит постепенно передавать детям ответственность за выбор, позволяя им даже ошибаться и учиться на своих ошибках. Детский психолог Рейчел Басман из Child Mind Institute подчеркивает, что небольшие самостоятельные решения помогают подготовиться к более серьезным вызовам в будущем. Задача родителей – понимать, когда нужно вмешаться, а когда лучше дать ребенку возможность справиться самому.

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