Родители в Польше боятся отпускать детей в школу из-за игры в TikTok: что такое ''красный кит''

В Польше родители боятся отпускать детей в школы из-за опасного тренда из TikTok. В некоторых регионах учебные заведения приостановили очное обучение, а местами дежурит полиция.

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Правоохранители массово проверяют школы из-за сообщений о риске нападений с ножом, сообщает Polsat News. После появления информации о том, что один из нападавших был в шлеме с камерой для трансляции видео, начали распространяться предположения об опасном "челлендже" среди учеников под названием "красный кит".

В группах учеников и родителей в социальных сетях появились сообщения о "кровавой пятнице". Согласно полученной информации, виновники насилия в польских школах действовали согласованно через закрытые группы в Facebook.

В среду в Остроленке 19-летний ученик местного профессионально-технического училища ранил ножом девять человек. Еще одно нападение произошло в четверг в селе Лещидол-Новины недалеко от Вишкова. 15-летний ученик начальной школы ранил ножом дворника. Женщина погибла, а еще трое получили ранения.

После первых нападений в соцсетях и TikTok начало распространяться видео с угрозами устроить массовую резню в учебных заведениях (в частности, в городе Пшасниш) в пятницу, 9 октября. Польская полиция оперативно задержала автора видео – 17-летнего жителя Пшаснишского уезда.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание с руководителями МВД, Минобразования, Минздрава и спецслужб, приказав максимально усилить полицейское патрулирование возле каждой школы в стране. Параллельно в Сейме правительство ускорило рассмотрение закона об имплементации европейского Акта о цифровых услугах, который позволит быстрее блокировать интернет-контент, призывающий подростков к насилию и опасным "челленджам".

Главные истории дня

Что известно о "красном ките" (польск. Czerwony Delfin / Czerwony Wieloryb).

Так в Польше называют опасный суицидальный интернет-челлендж, распространяющийся среди подростков в соцсетях (особенно в TikTok). Он представляет собой обновленную и модифицированную версию печально известной игры "Синий кит", имеющей российское происхождение. Цель — выполнить пятьдесят заданий, поставленных так называемым "охранником", которые в конечном итоге должны привести к самоубийству. Несколько лет назад она вызвала волну подростковых самоубийств и самоповреждений, в том числе и в Украине.

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В октябре 2026 года польские правоохранители и эксперты по кибербезопасности (в частности, организация Dyżurnet.pl) зафиксировали, что волна насилия среди школьников в Остроленке и Вишкуве частично сопровождалась всплеском активности подобных деструктивных интернет-сообществ.

Полиция и польский Уполномоченный по правам ребенка официально призвали родителей немедленно обратить внимание на поведение детей, проверять их гаджеты и следить, не появились ли на теле скрытые порезы или признаки хронического недосыпания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Великобритании набирает популярность песня российских подростков "Сигма Бой", которую всё чаще можно услышать на детских площадках. Видео с музыкальным клипом набрало около 270 миллионов просмотров с момента его загрузки на YouTube.