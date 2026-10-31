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"Бажаючі" или "охочі"? Как сказать правильно по-украински

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
48
"Бажаючі" или "охочі"? Как сказать правильно по-украински
Правила украинского языка. Источник: lookstudio/Magnific

В публичном пространстве, повседневном общении и средствах массовой информации до сих пор нередко можно услышать спорные выражения вроде "запрошуємо всіх бажаючих". Однако современные нормы украинского литературного языка категорически не рекомендуют пользоваться подобными конструкциями.

Употребление активных причастий с суффиксами -уч- и -юч- не свойственно украинской грамматической системе и чуждо ей. Чтобы говорить изысканно и грамотно, стоит раз и навсегда выяснить нормативные соответствия и заменить искусственные кальки исконными словами.

Почему форма "бажаючий" ошибочна и чем ее заменить

Активные причастия настоящего времени не относятся к аутентичным чертам украинского языка. Слово "бажаючий" – калькированное образование, появившееся в результате буквального перевода с русского.

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"Чтобы передать значение "проявляющий готовность или особую склонность к чему-либо" или "тот, кто по собственной воле вызывается на что-либо", можно использовать описательную конструкцию той, хто бажає, ті, котрі, (які) бажають", – отмечает портал ГОРОХ.

Вместо тяжелой и неуклюжей лексемы стоит использовать естественное украинское прилагательное "охочий", которое идеально передает стремление человека к определенному действию или участию в событиях.

Помимо прямой замены словом "охочі", грамматически безупречной альтернативой является использование развернутых придаточных или описательных конструкций. Вместо калькированного призыва "усі бажаючі можуть ставити запитання" следует говорить "усі охочі" или использовать формулировки "ті, хто бажає", "котрі бажають" или "зацікавлені особи".

Такие синонимические ряды широко использовали классики украинской литературы, демонстрируя богатые возможности нашего языка без использования суффиксов на -юч-.

Проблема неестественных форм не ограничивается только словом "бажаючий", ведь в информационной среде так же часто встречаются искаженные лексемы вроде "захоплюючий" или "хвилюючий". Языковые эксперты предостерегают от засорения текстов такими искусственными формами. Любое подобное причастие можно легко заменить полноценным исконным глаголом или же подобрать богатый синоним из традиционного фонда прилагательных.

  1. Распространенную фразу "захоплююча подорож" лучше заменить выражением "мандрівка захоплює" или использовать образные определения "захопливий", "знадний", "привабливий" или "принадний".
  2. Также не стоит злоупотреблять словом "хвилюючий", поскольку в украинском языке есть выразительные соответствия: "бентежний", "зворушливий", "збудливий" или "животрепетний". 

Очищение языка от суржиковых конструкций является важным элементом языковой культуры. Поэтому OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно сказать по-украински "кассирша".

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