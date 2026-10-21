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"Будьте родителями, которыми гордятся дети!" Лауреат Нобелевской премии показал реакцию семьи на свою победу: видео стало вирусным

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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"Будьте родителями, которыми гордятся дети!" Лауреат Нобелевской премии показал реакцию семьи на свою победу: видео стало вирусным
Лауреат Нобелевской премии показал реакцию семьи на свою победу. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Нейробиолог, профессор биоинженерии, психиатрии и поведенческих наук в Стэнфордском университете в Калифорнии Карл Дейссерот получил совместную Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года за свою новаторскую работу в области оптогенетики. Когда трое детей ученого услышали новость о награждении, их радостные возгласы и счастливые объятия были запечатлены на трогательном видео, которое впоследствии стало вирусным.

Оно появилось на странице Стэнфордского университета в Instagram. Дочери лауреата визжали и бежали обнимать папу, а сын потрясающе отреагировал, прежде чем обнять отца. В комментариях к посту многие высоко оценили любовь членов семьи друг к другу и успех Дейссерота как ученого и отца. Егодети унаследовали любовь к науке от родителей.

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"Будьте родителями, которыми гордятся ваши дети".

"Самый большой приз, который вам удалось создать: семья, которая вас любит! Поздравляем с Нобелевской премией!"

Дейссерот разделил награду со своими солауреатами, немецкими исследователями Питом Хегеманном и Георгом Нагелем, за новаторство в серии открытий в оптогенетике – биологической технике, использующей свет для манипулирования активностью нейронов и других специфических типов клеток.

Их техника, произведшая революцию в нейронауке, показав активность мозга ранее невозможными способами, поможет исследователям определить сложные нейронные цепи, программирующие воспоминания, эмоции, зависимость и ряд неврологических и психических расстройств, говорит Дейссерот.

''Будьте родителями, которыми гордятся дети!'' Лауреат Нобелевской премии показал реакцию семьи на свою победу: видео стало вирусным

Карл Дейссерот получил совместную Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Источник: Тoday.com

После празднования получения Нобелевской премии с семьей мужчина вернулся к своему обычному распорядку дня, который включал приготовление школьных обедов для его детей.

Дейссерот выразил надежду, что известность, которую дает Нобелевская премия, поможет людям понять психические заболевания в более широком контексте биологии, эволюции, генетики и индивидуального опыта.

Вместо того чтобы рассматривать психиатрические состояния как полностью отделенные от обычного человеческого опыта, он считает, что многие измененные психические состояния существуют в различных спектрах и могут иметь корни в эволюционной истории. По мнению ученого, сочетание научного понимания с опытом, описанным пациентами, может способствовать большей эмпатии по отношению к людям, которым трудно объяснить, через что они проходят.

Напомним, 5 октября Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физиологии и медицине 2026 года. Так, Нобелевская премия в этом году присуждена ученым Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну и Георгу Нагелю за их открытия в области светозависимых ионных каналов и оптогенетики.

Об этом сообщили на официальной странице комитета в социальной сети Х. В клинической медицине исследователи используют метод оптогенетики в попытках восстановить зрение у людей с нарушениями зрения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как проходят перемены в школах Канады.

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