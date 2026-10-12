Это было запрещено более 60 лет: учителям в Дании разрешили физические наказывать школьников

Датским учителям разрешат применять физическую силу в классах на фоне жалоб о росте уровня насилия в школах. Правительство Дании внесло законопроект, расширяющий полномочия педагогов по вмешательству в конфликты с учениками. В случае одобрения документа парламентом, нововведения вступят в силу с августа 2027 года.

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В настоящее время учителям разрешено применять силу только в том случае, если ученик представляет опасность для себя, других людей или школьного имущества, сообщает The Telegraph. Согласно документу, о случаях применения физической силы необходимо сообщать родителям и муниципальному совету.

Также в соответствии с проектом закона педагоги смогут удерживать учеников или выводить их в другое помещение против их воли, если те серьезно мешают урокам, унижают других, повреждают имущество или представляют опасность.

Почти 60 лет применение силы в школах Дании было фактически запрещено, а телесные наказания были признаны незаконными еще в 1967 году.

Министр образования Дании Магнус Хейнике подчеркнул, что физическое наказание должно оставаться крайней мерой. Сначала учитель должен попытаться уладить ситуацию менее жесткими методами, однако ни один педагог не должен бояться увольнения из-за того, что вмешался, когда это было необходимо.

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Правительство обосновывает законопроект ростом насилия в школах. По данным министерства образования, более четверти учителей считают, что агрессивное поведение среди школьников участилось. Примерно в каждом пятом классе насилие было направлено против педагогов. Большинство случаев насилия сосредоточено среди небольшого числа учеников: в 60% классов, где были зафиксированы инциденты, утверждали, что в них были вовлечены лишь один или два ребенка.

Этот законопроект перекликается с законодательством Англии, которое определяет, что учителя могут применять разумную физическую силу для предотвращения нарушений порядка, но никогда – в качестве наказания. В то же время телесные наказания разрешены в 15 штатах США.

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