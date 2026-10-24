''Через день-два баллистика, нервная система ни к черту, а детям ставят двойки'': в сети дискуссия из-за оценивания в школе

Украинцы устроили дискуссию из-за обучения во время воздушных тревог и оценивания школьников. В частности, пользователей сети удивило, почему детям ставят двойки, когда они учатся в условиях войны.

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На это обратила внимание мама школьника с ником dmytrenkosart. Она делится, что низкие оценки демотивируют детей учиться. Кроме того, большую часть материала они прорабатывают самостоятельно.

"Меня это так возмущает, слов нет… Сегодняшняя ночь в Киеве – это какой-то ужас… Баллистика за баллистикой, еле собрала ребенка в школу. И новый сюрприз – единица. Блин, дети и так многое прорабатывают самостоятельно… У них не детство, а какой-то ужас, так еще и оценками уничтожают", – отмечает женщина.

С таким мнением согласилась значительная часть пользователей сети. В частности, они отмечали, что учителя в подобных случаях должны идти навстречу. В то же время другие указывали, что не за что ставить 12 баллов, потому что школьники только присутствуют на уроках, но не участвуют в их проведении.

"Единица – это оценка, которую можно исправить. Если нельзя – требуйте от учителя дать возможность досдать/пересдать. Учитель должен пойти вам навстречу. Я контролирую этот момент, пишу учителям и добиваюсь справедливости, потому что с учебой и домашними заданиями творится такой беспорядок. Большую часть уроков задают асинхронно (для самостоятельного изучения). А как вам самостоятельные работы в виде тестов на 3 минуты? Это беда. Полная демотивация детей к учебе".

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"У нас только за последнюю неделю учебы учитель иностранного языка поставил три единицы в электронный дневник, и не только за 5 класс. Интересует также вопрос, почему он так тщательно оценивает, если домашнее задание мы выполняем исправно".

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