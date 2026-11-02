Красная или синяя кнопка? Молодежь во всем мире увлекла психологическая игра, в которой нет правильных и неправильных ответов

Молодежь увлекла новая психологическая игра, в которой нужно выбрать красную или синюю кнопку, причем правильного ответа нет. Условия игры просты: если синюю кнопку нажимают более 50% людей, выживают все. Если синюю кнопку нажимают менее 50% людей, выживают только те, кто нажал красную кнопку.

Видео дня

Эта игра – очередной мысленный эксперимент, вызвавший волну споров в англоязычных социальных сетях. С точки зрения философии и теории игр, этот вопрос демонстрирует две разные интуиции и взгляды на принятие решений с разительно контрастными результатами. И сама популярность вопроса подчеркивает сложные экзистенциальные риски, которые многие из нас ощущают в современной жизни, сообщает Рhys.org.

Большинство людей считает выбор очевидным, выбирая красную кнопку и руководствуясь теорией игр и дилеммой заключенного. Мол, нужно нажимать красную, тогда ты точно выживешь, а если все 100% выберут красную, никто не погибнет.

В теории игр этот выбор приводит к равновесию Нэша – это лучший выбор для участника, стремящегося продвигать собственные интересы. Однако в нескольких опросах большинство респондентов выбирали синюю. На первый взгляд это может показаться иррациональным и саморазрушительным.

РЕКЛАМА

Сторонники синего могут предлагать разные объяснения: "Я беспокоюсь, что моя семья и друзья могут выбрать синюю кнопку, и хочу, чтобы они выжили". "Я беспокоюсь, что люди могут узнать, если я выберу красную, и осудить меня". "Если бы я выбрал красную, я бы чувствовал ответственность за возможную гибель других". "Я верю, что человечество по своей сути доброе". И так далее.

Главные истории дня

Такие реакции в теории игр называют Парето-оптимальным результатом, при котором собственный выбор причиняет наименьший потенциальный вред.

Мысленный эксперимент стал вирусным в 2026 году благодаря аффективной атмосфере – набору настроений и эмоций, наиболее заметных в ее символическом выражении. Такую мысль высказал теоретик культуры Реймонд Уильямс, назвав ее "структурой чувств".

РЕКЛАМА

На подобных схемах основаны популярные среди молодежи сериалы, такие как "Игра в кальмара", реалити-шоу в стиле "Выжить", игры "Среди нас", а также книги и фильмы "Голодные игры". Фундаментальные вопросы, как правило, остаются неизменными: "Кому можно доверять?" "Как стимулы меняют нашу моральную позицию?" "Вознаграждают ли системы альтруизм или эгоизм?"

Формулировка мысленного эксперимента, сведенная к простому бинарному выбору, также идеально подходит для социальных сетей. Именно здесь подобные вопросы часто задают инфлюенсерам, которые могут пожертвовать собственными моральными взглядами ради внимания и видимости. Это идеальный быстрый моральный апокалипсис для публики, скроллящей судьбу. Чем больше растет технологический потенциал, тем меньше человечество может постичь эмоционально, интеллектуально и морально.

РЕКЛАМА

В определенном смысле человечество передало слишком много своих ресурсов технологиям. В условиях стремительного развития технологий способность людей действовать превосходит возможности морального воображения. Этот страх легко проявляется в мысленном эксперименте: мир закончился одним нажатием кнопки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине распространяется опасный тренд, который запустили родители, из-за чего дети боятся умереть.