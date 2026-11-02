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"Червона калина" в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
129
"Червона калина" в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео
Сеть поразили грузинские школьники. Источник: Скриншоты из видео/ Коллаж OBOZ.UA

В социальной сети TikTok завирусилось видео с грузинскими школьниками, исполнявшими украинскую песню "Червона калина". Дети с воодушевлением пели композицию, таким образом поддержав Украину. Некоторые из них даже приложили руку к сердцу, будто исполняя гимн.

Пост набрал более 150 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков. Украинцы выражали благодарность грузинскому народу, а особенно маленьким школьникам за такую поддержку. К комментариям присоединились и военные, отметив, что это придает им сил в борьбе с врагом.

"Искренне благодарю вас, я плачу, и впервые за долгое время это слезы радости".

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''Червона калина'' в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео

Сеть поразили грузинские школьники. Источник: Скриншот

"Спасибо вам за поддержку, довели до слез, так приятно!"

''Червона калина'' в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео

Грузинские школьники спели "Червона калина". Источник: Скриншот

"Слезы на глазах, мороз по коже, сердце щемит... Большое спасибо вам за вашу позицию по Украине. Слава Украине, Слава Сакартвело".

''Червона калина'' в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео

Грузинские школьники, спевшие "Червона калина", поразили сеть. Источник: Скриншот

Напомним, сеть поразило исполнение украинской народной колыбельной "Ой ходить сон коло вікон", которую спели американские школьники. Большинство детей не украинцы и никогда не были в Украине. Учительница попросила надиктовать аудио, чтобы школьники выучили правильное произношение. По ее словам, им это было непросто, но они старались. Пост стал вирусным и собрал более 650 тысяч просмотров и 42 тысячи лайков.

Пользователи сети отмечали, что, если ничего не знать о школьниках, можно подумать, что это украинские дети. Некоторые писали, что у них произношение лучше, чем у украинцев, а другие признавались, что не могли сдержать слез.

Также OBOZ.UA рассказывал, что учительница одесского лицея продолжила вести онлайн-занятия в разгромленном классе после воздушной атаки. Так, в помещении были выбиты двери, на которых можно разглядеть надпись "2-В", а на партах и полу были разбросаны остатки стен после удара.

Видео собрало почти полмиллиона просмотров и более 25 тысяч лайков. В комментариях пользователи сети восхищались героизмом педагога, которая, несмотря на такие обстоятельства, провела урок для детей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка отдала двух дочерей в школу в Каталонии и назвала факты, которые ее удивили.

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