''Червона калина'' в исполнении грузинских школьников покорила сеть: вирусное видео

В социальной сети TikTok завирусилось видео с грузинскими школьниками, исполнявшими украинскую песню "Червона калина". Дети с воодушевлением пели композицию, таким образом поддержав Украину. Некоторые из них даже приложили руку к сердцу, будто исполняя гимн.

Видео дня

Пост набрал более 150 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков. Украинцы выражали благодарность грузинскому народу, а особенно маленьким школьникам за такую поддержку. К комментариям присоединились и военные, отметив, что это придает им сил в борьбе с врагом.

"Искренне благодарю вас, я плачу, и впервые за долгое время это слезы радости".

"Спасибо вам за поддержку, довели до слез, так приятно!"

"Слезы на глазах, мороз по коже, сердце щемит... Большое спасибо вам за вашу позицию по Украине. Слава Украине, Слава Сакартвело".

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Напомним, сеть поразило исполнение украинской народной колыбельной "Ой ходить сон коло вікон", которую спели американские школьники. Большинство детей не украинцы и никогда не были в Украине. Учительница попросила надиктовать аудио, чтобы школьники выучили правильное произношение. По ее словам, им это было непросто, но они старались. Пост стал вирусным и собрал более 650 тысяч просмотров и 42 тысячи лайков.

Главные истории дня

Пользователи сети отмечали, что, если ничего не знать о школьниках, можно подумать, что это украинские дети. Некоторые писали, что у них произношение лучше, чем у украинцев, а другие признавались, что не могли сдержать слез.

Также OBOZ.UA рассказывал, что учительница одесского лицея продолжила вести онлайн-занятия в разгромленном классе после воздушной атаки. Так, в помещении были выбиты двери, на которых можно разглядеть надпись "2-В", а на партах и полу были разбросаны остатки стен после удара.

Видео собрало почти полмиллиона просмотров и более 25 тысяч лайков. В комментариях пользователи сети восхищались героизмом педагога, которая, несмотря на такие обстоятельства, провела урок для детей.

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