Мужчина-няня, молитвы и закрытые отношения: как работает первый в Украине ромский детский сад. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 4 банков: список названийУкраина – Венгрия: хронология и результат матча Лиги нацийУкраина – Венгрия: хронология и результат матча Лиги нацийПолучил ранения, несовместимые с жизнью: во время разминирования погиб 23-летний сапер из Днепровской области Никита Мороз. ФотоПолучил ранения, несовместимые с жизнью: во время разминирования погиб 23-летний сапер из Днепровской области Никита Мороз. ФотоИллюстрация: купюры и монеты гривны лежат на столе рядом с кошелькомВ Украине неожиданно резко выросли зарплаты по одной из специальностей: кто пользуется особым спросом"Я в курсе ситуации": Трамп пообещал России помощь в связи с чумой в Иркутской области"Я в курсе ситуации": Трамп пообещал России помощь в связи с чумой в Иркутской областиГенпрокуратура РФРоссия нашла "нацистов" в странах Балтии: Генпрокуратура РФ заявила о необходимости защищать "национальные интересы" в Литве, Латвии и Эстонии. Видео"В такие моменты на поле нужен..." Мальдера объяснил поражение сборной Украины от Венгрии"В такие моменты на поле нужен..." Мальдера объяснил поражение сборной Украины от ВенгрииАдГ будет требовать пересмотра членства Германии в ЕС – ReutersАдГ будет требовать пересмотра членства Германии в ЕС – ReutersРуки пожилого человека. ИллюстрацияВ Украине с нового года сократят часть пенсий: кому и как уменьшат

Мужчина-няня, молитвы и закрытые отношения: как работает первый в Украине ромский детский сад. Видео

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read2 мин
icon 96
Мужчина-няня, молитвы и закрытые отношения: как работает первый в Украине ромский детский сад. Видео
В Закарпатье открылся детский сад, в котором работает ромский мужчина-няня. Источник: Скриншоты из видео / Коллаж OBOZ.UA

В Мукачево, Закарпатской области, работает детский сад, где воспитателем является мужчина-няня. Детей обучают правилам поведения, математике, готовят к чтению, а также проводят занятия по религии.

Об этом рассказали сотрудники учреждения в интервью Суспільному. По их словам, молитвы играют основную роль в воспитании детей.

"У нас каждый день проходят занятия, из них раз в неделю – математика и подготовка к чтению; на втором году обучения мы учим детей звукам и буквам. В этом году мы выпустили шестерых детей в школу и вместо них приняли 13 новых дошкольников. Кроме того, это религиозный детский сад, и поэтому мы учим их немного молиться", – рассказывают педагоги.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
icon 189
Найдите два письма на рисунке: головоломка на скорость
icon 189
Найдите два письма на рисунке: головоломка на скорость
Елена БылимЕлена Былим
icon 856
Сова или кофе? Тест покажет, насколько сильна ваша интуиция
icon 856
Сова или кофе? Тест покажет, насколько сильна ваша интуиция
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 548
В скольких часовых поясах находится Украина? Ответ может вас удивить
icon 548
В скольких часовых поясах находится Украина? Ответ может вас удивить

В то же время единственный мужчина-няня Степан Горват делится, что его выбор вызывал удивление, однако его дети посещали этот детский сад, а впоследствии он сам стал здесь воспитателем.

"Моя должность как воспитателя – ухаживать за детьми. Я думал, что впервые в жизни оказался в ситуации, когда я – воспитатель. Но это на меня никак не влияет. Я все делаю с удовольствием. Я очень люблю ухаживать за детьми. В мои обязанности входит присматривать за детьми, помогать им в обучении. В первую очередь нужно научить их, чтобы они либо просили в туалет, либо поднимали руку", – рассказал Горват.

Уроки длятся от 15 до 30 минут. Воспитатели отмечают, что цыганские дети открыты и умеют любить. Атмосфера в детском саду – любящая и мирная.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как работают детские сады в Киеве во время воздушной тревоги и могут ли родители заходить в укрытия.

Похожие темы
Образование в УкраинеДошкольное образование в Украинедетский садУкраинаромы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться