Головоломки со спичками – отличный способ проверить внимательность, логическое мышление и сообразительность. На первый взгляд такие задания кажутся простыми, однако иногда, чтобы найти правильное решение, приходится взглянуть на привычные вещи под другим углом. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

На этот раз предлагаем решить интересную математическую задачу, в которой нужно исправить неправильное равенство, передвинув всего одну спичку. На выполнение задания отводится всего 20 секунд.

Перед вами равенство 4-1=6, составленное из спичек.

Ваша задача – переместить одну спичку так, чтобы равенство стало правильным. При этом убирать спички совсем или перемещать несколько одновременно не разрешается.

Попробуйте найти решение самостоятельно, прежде чем читать объяснение ниже.

Подобные задания помогают тренировать внимательность, пространственное мышление и умение находить нестандартные решения. А регулярное решение логических загадок может стать интересным интеллектуальным развлечением для людей разного возраста.

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Правильный ответ

Чтобы исправить уравнение, нужно забрать одну спичку из цифры 6 и перенести ее к знаку минус.

Для этого уберите нижнюю левую вертикальную спичку из шестерки. После такого изменения она превратится в цифру 5. Теперь расположите забранную спичку вертикально посередине знака минус, превратив его в плюс.

В результате получим правильное равенство:

4+1=5

Главные истории дня

Таким образом, для решения головоломки достаточно всего одного движения.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было сделать из пяти квадратов четыре, передвинув всего две спички.