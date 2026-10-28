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Почему дети так увлекаются динозаврами: психологи объяснили феномен

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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Почему дети так увлекаются динозаврами: психологи объяснили феномен
Если детская в вашем доме стала напоминать парк Юрского периода, не переживайте – это даже хорошо. Источник: Pexels

Ваш ребенок просит подарить ему очередную фигурку динозавра и знает наизусть названия всех этих доисторических существ? Интерес малыша к анкилозаврам, трицератопсам и тираннозаврам граничит с одержимостью? Не спешите обращаться к детскому психологу.

По данным исследований Университета Индианы и Университета Висконсина, примерно половина детей на определенном этапе жизни проявляет сильный и устойчивый интерес к динозаврам, транспортным средствам или другой конкретной области знаний. Более того, этот этап имеет большое значение в процессе развития ребенка, пишет издание Ofeminin.

Почему динозавры так интересны детям?

Почему дети так увлекаются динозаврами: психологи объяснили феномен

Умным детям всегда интересно узнавать что-то новое и систематизировать эти знания. Динозавры идеально для этого подходят. Источник: Pexels

"Развитые познавательные способности, в частности умение дольше концентрироваться, классифицировать предметы и усваивать понятия, способствуют появлению глубокого интереса к динозаврам", – объясняет профессор Мориц Даум, психолог развития из Цюрихского университета.

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В то же время не стоит думать, что достаточно познакомить ребенка с динозаврами – и он непременно вырастет будущим лауреатом Нобелевской премии. Зависимость здесь скорее обратная – дети с лучшими познавательными способностями чаще настолько глубоко увлекаются определенной темой, добавил ученый.

Важную роль играют и языковые навыки. Именно способность точно подбирать слова помогает детям классифицировать объекты и понимать сложные понятия, в частности названия трицератопса или диплодока. "Когда ребенок запоминает и правильно использует сложные слова, он чувствует, что хорошо разбирается в теме. Это придает уверенности и побуждает узнавать больше", – подчеркнул Даум. При этом дети, которым такие задания даются труднее, быстрее теряют интерес.

Почему именно динозавры?

Почему дети так увлекаются динозаврами: психологи объяснили феномен

На определенном этапе интерес ребенка к динозаврам угасает сам собой. Источник: Pexels

Но почему именно динозавры вызывают у детей такой огромный интерес? Ученые предполагают, что это может быть связано с их необычностью. Разные виды динозавров существенно отличались размерами, формами и окраской, а увидеть этих животных вживую сегодня невозможно. "Динозавры напоминают сказочных драконов, но на самом деле когда-то существовали. В этом и заключается захватывающее сочетание реальности и фантазии", – объясняет ученый.

Если вы переживаете, что теперь будете постоянно слушать истории о динозаврах, ученые готовы вас успокоить. Обычно интерес к динозаврам, планетам или глубоководным рыбам ослабевает, когда ребенок идет в школу. "Появляются новые задачи – чтение и письмо, а также давление со стороны сверстников. Из-за этого на увлечения, которым ребенок посвящал много времени, остается меньше места", – говорит Даум.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие подходы помогают датским родителям воспитывать уверенных в себе детей.

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