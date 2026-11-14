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Почему металл кажется холоднее дерева? Что об этом говорит физика

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
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Почему металл кажется холоднее дерева? Что об этом говорит физика
Эти металлические кувшины, стоящие рядом с деревянным ящиком, на ощупь ощущаются совершенно иначе из-за разной теплопроводности. Источник: Pexels

Находясь в одной и той же комнате, мы почему-то по-разному ощущаем на ощупь разные материалы. Металл кажется нам холодным, а дерево – теплым. Почему так происходит, решила объяснить репетитор по физике по имени Дарья.

Ролик с объяснением она опубликовала на своей странице в Instagram. По словам преподавательницы, дело не в разнице температур, а в свойствах самих материалов. Например, металлический и деревянный бруски, которые лежат в одной комнате, могут иметь одинаковую температуру – скажем, 22 °C. Но почему же они кажутся такими разными?

Дело в том, что кожа человека не измеряет температуру предметов напрямую. Она реагирует на теплообмен с окружающими объектами. Когда мы касаемся металла, он быстро забирает тепло от руки. Это объясняется высокой теплопроводностью металлов – их способностью эффективно передавать тепловую энергию.

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Дерево, наоборот, обладает низкой теплопроводностью. Оно медленнее поглощает тепло от руки, поэтому теплообмен происходит не так интенсивно. Из-за этого деревянная поверхность кажется теплее, хотя ее температура такая же, как у металлической.

Следовательно, ощущение холода зависит не столько от температуры предмета, сколько от скорости, с которой он забирает тепло от нашего тела. "Поэтому этот серебристый брусок на самом деле не холоднее деревянного. Он просто работает как мощный тепловой насос, который эффективно выкачивает энергию из вашей кожи", – объяснила Дарья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему между людьми иногда проскакивает электрическая искра – это явление тоже имеет логичное объяснение.

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