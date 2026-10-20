Почему мыльный пузырь переливается разными цветами? Объяснение учительницы физики

Мыльный пузырь кажется абсолютно прозрачным, тем не менее на его поверхности можно увидеть все цвета радуги. Почему так происходит, объяснила учительница физики онлайн-школы "Пифагор".

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Ролик с объяснением школа опубликовала в своем Instagram. Оказывается, за этим красивым явлением стоит вполне понятная физика.

По словам учительницы, секрет заключается в том, как свет взаимодействует с тонкой мыльной пленкой. Свет от солнца или обычной лампы состоит из множества цветов. Когда он попадает на пузырь, часть лучей отражается от внешней поверхности пленки, а часть – от внутренней.

Отраженные лучи встречаются и взаимодействуют между собой: одни цвета становятся ярче, а другие, наоборот, бледнеют. Поскольку толщина мыльной пленки в разных местах неодинакова, на каждом участке усиливаются разные цвета. Именно поэтому поверхность пузыря переливается радужными оттенками. "Это явление называется интерференцией света", – объяснила учительница.

Интерференция света – явление довольно распространенное, и его можно наблюдать не только на мыльных пузырях. Именно благодаря ему на поверхности луж с тонкой нефтяной пленкой появляются радужные переливы, а крылья некоторых насекомых и перья птиц приобретают металлический блеск. Интерференцию также используют в технологиях просветления линз, чтобы уменьшить блики на глазках и объективах камер.

Итак, цвета на мыльном пузыре возникают не из-за красителей, а в результате взаимодействия световых волн, которые отражаются от различных поверхностей тонкой пленки.

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