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"Почему называть выдающегося правителя Даниилом Галицким – историческая ошибка?" Репетитор по истории Украины все объяснила

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
726
"Почему называть выдающегося правителя Даниилом Галицким – историческая ошибка?" Репетитор по истории Украины все объяснила
Памятник королю Данилу во Львове. Источник: Sergey Savich

Называть короля Руси Даниила Романовича Даниилом Галицким исторически неправильно, ведь это сужает его реальный статус и преуменьшает масштабы владений. Об этом рассказала репетитор по истории Украины Елена Барнинец.

Свое объяснение по этому поводу педагог опубликовала на странице в TikTok. Она подчеркнула, что имя Даниил Галицкий появилось благодаря российским, а впоследствии и советским историкам. Они использовали его, чтобы преуменьшить значение фигуры правителя.

"Ну, во-первых, потому что это придумали российские, а впоследствии советские историки, чтобы преуменьшить значение этой фигуры и ограничить его владениями только Галицкого княжества. Это делалось еще и для того, чтобы отрицать, что Волынско-Галицкое княжество было прямой наследницей Руси", – объяснила Барнинец.

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Еще одной причиной отказаться от такого обозначения, по словам преподавательницы, является то, что оно не соответствует настоящему статусу правителя. Даниил Романович владел не только Галицией, но и Волынью, а позднее присоединил к своим землям еще и Киевское княжество. А в 1253 году он получил корону от Папы Римского Иннокентия IV и стал признанным королем Руси. "Итак, называть его Галицким – это все равно что называть короля каким-то местным князем", – сказала Барнинец.

Репетитор также обратила внимание, что в древних летописях нет названия "Даниил Галицкий". При жизни правителя его называли Даниилом Романовичем или королем Даниилом. "Запомните правильную историю и называйте наших героев достойно", – призвала преподавательница.

Кстати, Вооруженные силы Украины используют именно исторически правильный титул. В составе Сухопутных войск ВСУ действует 24-я отдельная механизированная бригада, которая с 2017 года носит имя короля Даниила – именно в такой формулировке.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение репетитора, в чем разница между барщиной и крепостным правом – многие выпускники путают эти понятия, сдавая НМТ.

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