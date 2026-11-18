Во время отключений электроэнергии ситуация, когда кто-то внезапно выскакивает на вас из темноты, – не редкость. Но говорить о таком встречном "з’явився з нізвідки" с точки зрения украинского языка не очень правильно.

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Но в чем именно заключается ошибка? OBOZ.UA обратился за объяснением к языковеду, кандидату филологических наук и автору научно-популярных книг Ольге Дубчак. И, по ее словам, такая формулировка содержит языковую избыточность.

"В наречии "нізвідки" мы и так чувствуем направление от чего-то, из какого-то несуществующего места, поэтому дополнять его предлогом "з" просто нет смысла. Это будет избыточно", – объяснила Дубчак.

В языкознании такая избыточность называется плеоназмом. Мы буквально повторяем одно и то же, просто разными словами. Плеоназмом такого же типа является словосочетание "в анфас". Ведь французское en face, от которого оно произошло, и так переводится как "в лицо", а значит, повторять предлог "в" здесь нет необходимости.

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Но как в украинском языке могла появиться такая неудачная конструкция, как "з нізвідки"? Конечно, она возникла под влиянием русского языка, который искусственно насаждали в Украине десятилетиями. Для него выражение "появиться из ниоткуда" является нормативным.

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