Иногда родители, которые хотят, чтобы их ребенок чему-то научился на собственном опыте, говорят: "Нехай наб’є свої власні шишки". По этому выражению можно догадаться, что в этой семье долгое время говорили по-русски, ведь на украинском языке эта идиома звучит немного иначе.

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OBOZ.UA решил разобраться, что не так с этим словосочетанием. И чем его лучше заменить, если ваша цель – как можно более чистая речь.

Итак, украинские словари толкуют слово "шишка" в первую очередь как соцветие хвойного дерева. Значение "утолщение ткани какого-либо органа шарообразной формы" идет вторым, с пометой "медицинский термин". При этом в словаре Гринченко, который считается одним из наиболее авторитетных, такого толкования уже нет. А это значит, что при возможности это слово стоит заменить чем-то более исконным.

И такой аналог существует. Это существительное "ґуля". Оно толкуется как "округлая опухоль на теле человека, возникшая из-за воспаления, удара и прочего". То есть уже само это объяснение указывает нам, что для украинского языка нормативно сочетание слов "набивати ґулі". Обратите внимание: это одно из немногих украинских слов, которое произносится с прорывным звуком [ґ].

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