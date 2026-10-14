Почему первый месяц занятий в любом кружке в Испании стоит вдвое дороже? Украинка раскрыла интересный факт

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом Романенко"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом РоманенкоИллюстрация. Финансовый гороскопМоре денег и возможностей: три знака зодиака в конце октября привлекут богатство и успехОтключение света в Украине. ИллюстрацияАварийные отключения ужесточились, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октябряГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояВоенные ВСУ"Ситуация напряженная": в Силах обороны рассказали, что происходит на Александровском направлении. КартаИллюстративное фото. ВоеннослужащийВ Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих: проверяется версия о российской ДРГРоссия атаковала Луцк: шесть человек погибли, более десяти получили ранения. Фото и видеоРоссия атаковала Луцк: шесть человек погибли, более десяти получили ранения. Фото и видеоКак "Спецподразделение Тимура" получило своё название: офицер ГУР раскрыл подробностиКак "Спецподразделение Тимура" получило своё название: офицер ГУР раскрыл подробности

Почему первый месяц занятий в любом кружке в Испании стоит вдвое дороже? Украинка раскрыла интересный факт

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
icon 48
Почему первый месяц занятий в любом кружке в Испании стоит вдвое дороже? Украинка раскрыла интересный факт
Почему первый месяц занятий в любом кружке в Испании стоит в два раза дороже

В Испании родителям приходится платить двойную сумму за первый месяц посещения любого кружка для детей. Это называется matrícula — разовый вступительный взнос при записи в частные или получастные учреждения внешкольного образования. Например, детский кружок, бассейн, спортзал или языковые курсы.

Об этом в посте в Instagram рассказала украинская мама двух девочек, проживающая в Испании, Вероника Маруженко. По её словам, сумма взноса чаще всего равна стоимости целого месяца занятий.

Почему первый месяц занятий в любом кружке в Испании стоит вдвое дороже? Украинка раскрыла интересный факт

Сколько стоит первый месяц кружка в Испании

Женщина отмечает, что иногда на курсах за эти деньги могут выдавать учебники, в бассейне — фирменную шапочку или рюкзак, в спортзале — стартовый набор. Но обычно это плата за регистрацию.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 5,5 т.
"Я не выдержу такого ужаса": школьник попросил учительницу выключить камеру на онлайн-уроке, потому что испугался ее внешнего вида. Фото
icon 5,5 т.
"Я не выдержу такого ужаса": школьник попросил учительницу выключить камеру на онлайн-уроке, потому что испугался ее внешнего вида. Фото
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,7 т.
Репетиторы в Украине значительно повысили цены: сколько теперь стоит час занятий
icon 2,7 т.
Репетиторы в Украине значительно повысили цены: сколько теперь стоит час занятий
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 1,0 т.
Завтрак не должен выглядеть как картинка из Instagram: нутрициолог – о школьном питании и мифах о сладостях, в которые верят родители
icon 1,0 т.
Завтрак не должен выглядеть как картинка из Instagram: нутрициолог – о школьном питании и мифах о сладостях, в которые верят родители

"Ты платишь за то, чтобы тебя вообще внесли в систему и забронировали место. Никаких материальных вещей взамен. Для испанцев это абсолютно нормально, а для нас — мягко говоря, непривычно", — добавляет она.

Если же дети ходят в несколько кружков, то это может создать двойную нагрузку на семейный бюджет. Ведь, например, вместо трёх ежемесячных платежей родителям нужно отдать шесть (три за сами занятия и три взноса).

Почему первый месяц занятий в любом кружке в Испании стоит вдвое дороже? Украинка раскрыла интересный факт

Почему в Испании первый месяц посещения кружков стоит вдвое дороже. Источник: Unsplash

Женщина подчеркивает, что взнос не всегда возвращается, поэтому если ребенок через неделю передумает ходить на занятия, деньги не вернут. Некоторые спортивные залы и сетевые курсы проводят акции "Matrícula GRATIS" (бесплатная регистрация), но, по её словам, на детские кружки и секции таких скидок практически не бывает.

Маруженко советует сначала уточнить стоимость взноса и размер ежемесячной оплаты, прежде чем оформлять договор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка отдала двух дочерей в школу в Каталонии и поделилась интересными фактами об обучении.

Похожие темы
Учеба за границейИспанияшкола
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться