Почему по-украински неправильно говорить ''випічка''? Известный писатель дал объяснение

Представьте, как вы проходите мимо витрины, от которой невероятно пахнет только что испеченным тестом, а на самой витрине написано "свіжа випічка". Но стоит ли так говорить на украинском языке?

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Писатель и журналист Юрий Винничук утверждает, что это ошибка. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "А кто-нибудь может объяснить нашим журналистам и предпринимателям, что в украинском языке такого слова, как ВИПІЧКА, нет. Появилось оно только после 1945-го на волне очередной русификации", – указал литератор.

При этом он сослался на словарь Агатангела Крымского, который переводит русское "выпечка" как "печиво". "Це хліб не нашого печива. Людей стільки, що два печива що-дня печемо", – процитировал словарь Винничук.

"Я понимаю, что у многих "печиво" ассоциируется прежде всего с ПЕЧЕНЬЕМ, но ПЕЧЕНЯ – это запеченное мясо. А "печиво" – очень широкое понятие, ведь это и торты, и пляцки, и круассаны (по-нашему рогалики), и пампухи, и паски, и хлеб и т. д.", – объяснил он.

Примечательно, что словари фиксируют в украинском языке слово "випічка", но действительно не в значении изделий из печеного теста. Так можно назвать процесс выпекания, но не его результат.

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А что касается "печива", так можно назвать суммарное количество изделий, которые выпекаются за один раз. К тому же это слово образуется по той же логике, что и "прядиво" – волокно для прядения, "вариво" – что-то вареное, "добриво" – средство для удобрения, "морозиво" – замороженный десерт и тому подобное. А значит действительно может означать печеное тесто в широком смысле.

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В своем посте Винничук упомянул еще одно исконно украинское слово, которое часто заменяют русским. "То же касается слова НАБІЛ, которое вытеснили в угоду цАпам, заменив на "молочні вироби" и "молочку". Об этом также писала и Оксана Забужко. Но кто бы нас слушал?", – пожаловался он.

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