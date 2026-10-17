Почему ''вулиці Рима'', но ''історія Стародавнього Риму''? Это простое правило все объясняет

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация — электроэнергия, ЛЭПВ Украине графики отключения электроэнергии введут не везде: где не будет света 17 октябряСилы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные ГенштабаВ Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона "Герань-4". Фото и видеоВ Днепропетровской области с ЛЭП сняли боевую часть дрона "Герань-4". Фото и видеоИллюстрация. ГороскопБлизнецов ждет море эмоций, а Весы получат большие деньги: гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака"Нельзя подрывать собственную оборону": в Греции объяснили, почему не передадут Украине ракеты Patriot"Нельзя подрывать собственную оборону": в Греции объяснили, почему не передадут Украине ракеты Patriot"Летающая" Tesla стала героиней мемов: украинцы в сети высмеяли Маска и вспомнили о маршрутке "Богдан". Фото"Летающая" Tesla стала героиней мемов: украинцы в сети высмеяли Маска и вспомнили о маршрутке "Богдан". ФотоТрамп подписал указ об отмене санкций против России, предусмотренных "законом Грэма": что это означаетТрамп подписал указ об отмене санкций против России, предусмотренных "законом Грэма": что это означает"Петро Щур! Мамина світлиця": сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернет"Петро Щур! Мамина світлиця": сын автора легендарного мема раскрыл, как появилось вирусное видео, которое не собирались выкладывать в интернетДвое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. ФотоДвое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. ФотоЖуткая находка на дне озера: в США опознали тело, которое годами пролежало в бочкеЖуткая находка на дне озера: в США опознали тело, которое годами пролежало в бочке

Почему "вулиці Рима", но "історія Стародавнього Риму"? Это простое правило все объясняет

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
icon 492
Почему "вулиці Рима", но "історія Стародавнього Риму"? Это простое правило все объясняет
Почти все, кто сдавал НМТ, допустили ошибку в этом задании. Источник: Unsplash

Ошибки в окончаниях существительных мужского рода в родительном падеже единственного числа допускают все – это хорошая новость. Новость еще лучше: в украинском языке есть довольно четкое правило, которое определяет, как правильно выбрать: -а/-я или -у/-ю.

Объяснить это в своем TikTok решила репетитор по языку Наталья Сорокина. В качестве примера она взяла типовое задание НМТ по языку. В нем нужно выбрать вариант, в котором падежное окончание употреблено неправильно. И вот какие варианты предлагались на тесте выпускникам.

  • А) стиглого томата, лагідного томату.

В первом случае окончание -а, так как речь идет о плоде или растении. Однако "лагідного томату" – окончание -у, так как речь идет о пищевом продукте.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 348
Лидарчук – правительству: оставьте в покое учителей и директоров, господа, они и так делают все возможное!
icon 348
Лидарчук – правительству: оставьте в покое учителей и директоров, господа, они и так делают все возможное!
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 174
Быстро найдите отличия: головоломка для самых внимательных
icon 174
Быстро найдите отличия: головоломка для самых внимательных
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 2,7 т.
Когда осенние каникулы в Киеве в 2026 году
icon 2,7 т.
Когда осенние каникулы в Киеве в 2026 году
  • Б) вулиці Рима, історія Стародавнього Рима.

Вариант "вулиці Рима" правильный – здесь окончание -а, так как речь идет о городе. Однако "історія Стародавнього Риму" – окончание должно быть -у, так как речь идет о государстве.

Почему ''вулиці Рима'', но ''історія Стародавнього Риму''? Это простое правило все объясняет

Какие существительные мужского рода в родительном падеже единственного числа имеют окончание -а/-я. Источник: Скриншот

  • В) замок із каменю, дорогоцінного каменя.

В словосочетании "замок із каменю" используется окончание -ю, так как речь идет о строительном материале. Однако "дорогоцінного каменя" – окончание -я, так как речь идет о конкретном предмете, конкретном драгоценном камне.

  • Г) підсумкового бала, штрафного бала.

В обоих примерах используется окончание -а, так как речь идет об единице измерения.

Почему ''вулиці Рима'', но ''історія Стародавнього Риму''? Это простое правило все объясняет

Какие существительные мужского рода в родительном падеже единственного числа имеют окончание -у/-ю. Источник: Скриншот

  • Д) десяте листопада, золотого листопаду.

"Десяте листопада" – это правильно, окончание -а здесь употребляется, ведь это название месяца. А "золотого листопаду" пишется с окончанием -у, потому что это название природного процесса.

Итак, ошибка здесь есть в варианте Б. Именно его и должны были выбрать те, кому это задание попалось на НМТ. Однако 95% выпускников допустили в нем ошибку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как запомнить правильное ударение в украинском слове "спина".

Похожие темы
Правописание Украиныукраинский языкНациональный мультипредметный тест (НМТ)Наталья СорокинаНаталья Сорокина
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться