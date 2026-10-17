Почему ''вулиці Рима'', но ''історія Стародавнього Риму''? Это простое правило все объясняет

Ошибки в окончаниях существительных мужского рода в родительном падеже единственного числа допускают все – это хорошая новость. Новость еще лучше: в украинском языке есть довольно четкое правило, которое определяет, как правильно выбрать: -а/-я или -у/-ю.

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Объяснить это в своем TikTok решила репетитор по языку Наталья Сорокина. В качестве примера она взяла типовое задание НМТ по языку. В нем нужно выбрать вариант, в котором падежное окончание употреблено неправильно. И вот какие варианты предлагались на тесте выпускникам.

А) стиглого томата, лагідного томату.

В первом случае окончание -а, так как речь идет о плоде или растении. Однако "лагідного томату" – окончание -у, так как речь идет о пищевом продукте.

Б) вулиці Рима, історія Стародавнього Рима.

Вариант "вулиці Рима" правильный – здесь окончание -а, так как речь идет о городе. Однако "історія Стародавнього Риму" – окончание должно быть -у, так как речь идет о государстве.

В) замок із каменю, дорогоцінного каменя.

В словосочетании "замок із каменю" используется окончание -ю, так как речь идет о строительном материале. Однако "дорогоцінного каменя" – окончание -я, так как речь идет о конкретном предмете, конкретном драгоценном камне.

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Г) підсумкового бала, штрафного бала.

В обоих примерах используется окончание -а, так как речь идет об единице измерения.

Д) десяте листопада, золотого листопаду.

"Десяте листопада" – это правильно, окончание -а здесь употребляется, ведь это название месяца. А "золотого листопаду" пишется с окончанием -у, потому что это название природного процесса.

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Итак, ошибка здесь есть в варианте Б. Именно его и должны были выбрать те, кому это задание попалось на НМТ. Однако 95% выпускников допустили в нем ошибку.

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