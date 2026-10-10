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"Почему я должна забирать своего ребенка грязного, как свинья?" Лесные детские сады в Дании поразили интернет: дети лежат на земле и слушают пение птиц

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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"Почему я должна забирать своего ребенка грязного, как свинья?" Лесные детские сады в Дании поразили интернет: дети лежат на земле и слушают пение птиц
В лесных детских садах Дании никто не переживает, если ребенок будет лежать на земле и испачкается в грязи. Источник: MARTIN SYLVEST

В лесных детских садах Дании маленьких детей учат общаться с природой и проявлять самостоятельность, но делают это таким образом, что это может шокировать некоторых украинских родителей. Как это происходит, показала дипломированный специалист по социально-психологической реабилитации, семейный консультант и мама троих детей Таня Солодка.

В своем Instagram она опубликовала два ролика. Один показывает, как дети вместе с воспитателем детсада лежат прямо на земле в лесу и слушают пение птиц. На втором можно полюбоваться тем, как малыши самостоятельно снимают грязную обувь и штаны после прогулки под ободряющие реплики взрослых. 

По словам психолога, цель первого упражнения – научить детей останавливаться, не говорить и просто наблюдать за окружающей средой. Эксперт пояснила, что такие упражнения тренируют особый тип внимания, учат нервную систему переходить от возбуждения к спокойствию, развивают сенсорную чувствительность и формируют контакт с собственным телом. По ее словам, это особенно важно в эпоху гаджетов, ведь ребенок учится чувствовать себя комфортно в тишине и успокаиваться без телефонов. "Мне здесь очень нравится то, что взрослый не стоит над детьми и не контролирует их – он делает то же самое вместе с ними, тем самым показывая, что спокойствие не требуют только от ребенка, его моделируют", – пояснила Таня Солодка.

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Однако эта практика вызвала неоднозначную реакцию среди украинских родителей. В комментариях под постом экспертка получила упреки вроде: "Почему я должна забирать своего ребенка из садика грязного, как свинья? Ребенок должен быть чистым". В ответ специалистка опубликовала еще одно видео, где дети после прогулки сами снимают резиновые сапоги и грязные дождевые штаны, а воспитательница лишь подбадривает их.

Под этим роликом Солодка отметила, что чистый ребенок – это не та цель, которую стоит ставить в приоритет в воспитании. Она объяснила, что в датской дошкольной педагогике существует понятие selvhjulpenhed – способность ребенка постепенно справляться с повседневными делами самостоятельно. "Педагог помогает ровно настолько, насколько нужно, но не отнимает у ребенка то, что он уже способен попробовать сделать самостоятельно", – подчеркнула Солодка.

Эксперт добавила, что попытки родителей сохранить ребенка чистым и идеально послушным часто лишают его важного опыта, благодаря которому и формируются самостоятельность и уверенность в собственных силах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 13 принципах воспитания в детских садах Дании, которые не воспитывают ребенка, а формируют его личность.

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