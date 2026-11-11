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"Чужие ученики", слишком много медалистов и дешевые букеты в мусорке: украинцы поделились школьными травмами, которые болят до сих пор

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
420
"Чужие ученики", слишком много медалистов и дешевые букеты в мусорке: украинцы поделились школьными травмами, которые болят до сих пор
Иллюстративное изображение. Украинцы поделились школьными травмами из прошлого

Пользовательница соцсети Карина с ником karinatims рассказала, что получила школьную травму, которую помнит до сих пор. Когда она была школьницей, то забыла сменную обувь и весь день проходила в носках.

Об этом женщина рассказала в посте в Threads и попросила других пользователей поделиться, что они помнят из школы. "Хочу услышать вашу самую безумную школьную травму не уровня "учитель кричал". Мне надо: забыла сменную обувь и весь день ходила в носках", – написала Карина.

''Чужие ученики'', слишком много медалистов и дешевые букеты в мусорке: украинцы поделились школьными травмами, которые болят до сих пор

Украинцы поделились школьными травмами. Источник: Скриншот

В комментариях откликнулось немало украинцев, которые рассказали о ситуациях, от которых неприятно до сих пор. Так, например, популярный учитель физики Руслан Цыганков поделился, что их класс расформировали и детей распределили по другим классам. Новая классная руководительница в своей первой речи назвала переведенных школьников чужими детьми, после чего до окончания школы к ученикам так и относились.

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''Чужие ученики'', слишком много медалистов и дешевые букеты в мусорке: украинцы поделились школьными травмами, которые болят до сих пор

Украинцы поделились школьными травмами, которые болят до сих пор. Источник: Скриншот

А кто-то рассказал, как видел, что учителя выбрасывают в мусор букеты, которые им не понравились. В то же время другим занижали оценки, ведь в школе было слишком много медалистов. А некоторым приходилось дважды идти в первый класс, ведь педагог била по рукам за то, что ребенок пишет не правой, а левой рукой.

"Увидела, как учителя выбрасывают на помойку букеты 1 сентября, которые им не понравились (дешевые)".

''Чужие ученики'', слишком много медалистов и дешевые букеты в мусорке: украинцы поделились школьными травмами, которые болят до сих пор

Учителя выбрасывали дешевые букеты на помойку. Источник: Скриншот

"Директор и классный руководитель пытались снизить мне оценки, потому что "в нашем выпускном году было слишком много медалистов, а ведь будут областные проверки на взяточничество в школах!". Мне говорили, что я не подтвержу знания на ВНО. Часть тогдашних медалистов, конечно, по совпадению были детьми завучей и учителей".

''Чужие ученики'', слишком много медалистов и дешевые букеты в мусорке: украинцы поделились школьными травмами, которые болят до сих пор

В сети поделились школьными травмами, которые болят до сих пор. Источник: Скриншот

"Я дважды была в первом классе. А все потому, что я левша. Первый раз я пошла в школу и попала к учительнице, для которой это было неприемлемо. Меня переучивали, я плакала, били по рукам. Однажды я сбежала с урока и больше не пошла в школу. Мама отдала меня на следующий год, и уже все было нормально".

"Захожу в школу с новой ужасной пластинкой во рту, которая впивается в десны. Мне больно, и я не могу говорить. Опоздала. Завуч у входа в школу: "Не делай из этого трагедию".

''Чужие ученики'', слишком много медалистов и дешевые букеты в мусорке: украинцы поделились школьными травмами, которые болят до сих пор

В сети поделились школьными травмами. Источник: Скриншот

"Напишу не о себе, а об однокласснице. Пришла зимой в школу в колготках и халате".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети вспомнили школьные травмы, от которых волосы встают дыбом.

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