Беспокоитесь ли вы о будущем? Это покажет простой тест

Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы заметить на картинке совсем не то, что увидит другой человек. Авторы популярных оптических тестов утверждают, что первое изображение, привлекшее внимание, может кое-что рассказать о характере, отношении к будущему и уровне внутренней тревоги. Посмотрите на изображение ниже.

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Контент-креатор Миа Илин предложила очередную оптическую иллюзию, в которой можно сначала заметить женщину или лес и растения. Посмотрите на картинку примерно три секунды и запомните, что вы увидели в первую очередь.

Если первыми вы увидели деревья и растения

По интерпретации автора теста, такие люди могут производить впечатление уверенных, дисциплинированных и целеустремленных.

Они привыкли много работать и доводить дела до конца, однако внутри могут гораздо сильнее переживать из-за будущего, чем показывают окружающим.

Даже если человек кажется спокойным и беззаботным, он может постоянно прокручивать в голове возможные проблемы, переживать из-за работы и чувствовать, что на него возложено слишком много обязанностей.

Такие люди часто стремятся прежде всего к стабильности и спокойствию. В то же время они не любят демонстрировать свою уязвимость и могут скрывать трудности даже от близких.

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Автор теста советует в такой ситуации не только настойчиво двигаться к целям, но и оставлять время на отдых и не бояться просить о поддержке.

Если первой вы увидели женщину

Те, кто в первую очередь заметил женский силуэт, согласно этому тесту, больше сосредоточены на настоящем.

Им свойственен практический подход к жизни: вместо того чтобы постоянно строить далекие планы или переживать из-за того, чего еще не произошло, они стараются получать удовольствие от того, что имеют сейчас.

Таких людей часто воспринимают как доброжелательных, позитивных и спокойных. Они не обязательно боятся перемен, но не склонны увлекаться фантазиями без конкретных оснований.

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В то же время автор теста отмечает, что они могут быть довольно категоричны в оценках чужих решений и порой считать собственный взгляд на ситуацию единственно правильным.

Еще одна черта, которую им приписывает тест, – хорошо развитая интуиция. Такие люди якобы быстро замечают мелкие изменения в поведении окружающих и чувствуют, когда от них что-то скрывают.

Стоит помнить, что подобные оптические тесты созданы в первую очередь для развлечения и не могут заменить профессиональную психологическую оценку. Однако они могут стать интересным поводом для размышлений о собственных привычках и реакциях.

OBOZ.UA предлагает с помощью психологического теста проверить, каков ваш характер.