Имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги: разъяснение юриста

Учителя могут отказаться сопровождать детей для участия в ученической олимпиаде или турнире. Педагог имеет право воспользоваться таким требованием в случае возникновения производственной ситуации, опасной для жизни или здоровья, немедленно сообщив об этом руководителю.

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На это обратила внимание образовательный юрист Лилия Орел. По ее словам, участие учеников в олимпиадах осуществляется на добровольной основе, а родители имеют право не соглашаться на участие ребенка в олимпиаде, особенно из соображений безопасности во время военного положения.

"Во время воздушных тревог, ракетных атак и взрывов учителя также подвергаются опасности. Они не обязаны рисковать собственной жизнью ради проведения олимпиад. Олимпиада – это возможность для развития способностей учеников, а не обязанность, которую нужно выполнять ценой собственной безопасности", – отмечает специалист.

Напомним, в сети раскритиковали Министерство образования и науки за проведение школьных олимпиад во время воздушных тревог. Так, подобные соревнования не нужны ни детям, ни учителям, а "достижения" нужно показывать чиновникам. В то же время должностные лица "прессуют" директоров школ, а те, в свою очередь, давят на учителей, чтобы они готовили детей к олимпиадам. К тому же все чаще на интеллектуальных соревнованиях наблюдается списывание.

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Накануне в сети возникла дискуссия из-за проведения олимпиад в Киеве во время взрывов. На ситуацию обратил внимание учитель украинского языка и литературы Юрий Телец (Пеони), который удивился, зачем проводить интеллектуальные соревнования в такое время.

Большинство пользователей сети отметили, что вообще не понимают, для чего нужны олимпиады. В частности, они считают олимпиадное движение неактуальным. Кроме того, сейчас дети много времени учатся в укрытии, и им придется провести там время еще и в выходной.

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