Имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги: разъяснение юриста

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годаСтарые цены больше не действуют: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в октябре 2026 годасбит российский самолетСтратегические бомбардировщики серийно не производят: в ГУР узнали, сколько Су-34 и Су-35С Россия может поставлять в войскаУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISW"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мираУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всех"Потому что это наша земля": роспропагандистка Симоньян сделала циничное заявление о "сентиментальных чувствах" России против Украины. Видео"Потому что это наша земля": роспропагандистка Симоньян сделала циничное заявление о "сентиментальных чувствах" России против Украины. ВидеоУкраинцы в Дії в могут оформить помощь на 300 тыс. грнУкраинцы в Дії в могут оформить помощь на 300 тыс. грн: какие правилаармия России потериСилы обороны минусовали почти 2 тыс. оккупантов за сутки: данные ГенштабаДруг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночамДруг Элтона Джона признался, какую ужасную привычку имел легендарный певец: она мешала спать по ночамКто нарушит правила? Тест для опытных водителейКто нарушит правила? Тест для опытных водителей

Имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги: разъяснение юриста

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
414
Имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги: разъяснение юриста
Иллюстративное изображение. Имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги

Учителя могут отказаться сопровождать детей для участия в ученической олимпиаде или турнире. Педагог имеет право воспользоваться таким требованием в случае возникновения производственной ситуации, опасной для жизни или здоровья, немедленно сообщив об этом руководителю.

На это обратила внимание образовательный юрист Лилия Орел. По ее словам, участие учеников в олимпиадах осуществляется на добровольной основе, а родители имеют право не соглашаться на участие ребенка в олимпиаде, особенно из соображений безопасности во время военного положения.

Имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги: разъяснение юриста

Иллюстративное изображение. Ученики готовятся к сдаче экзамена. Источник: Freepik

"Во время воздушных тревог, ракетных атак и взрывов учителя также подвергаются опасности. Они не обязаны рисковать собственной жизнью ради проведения олимпиад. Олимпиада – это возможность для развития способностей учеников, а не обязанность, которую нужно выполнять ценой собственной безопасности", – отмечает специалист.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
1,1 т.
"Поддержала, а не сломала под систему": то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть
1,1 т.
"Поддержала, а не сломала под систему": то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
483
Как правильно сказать по-украински: "поверхові" или "поверхневі" знания? Ошибаются даже знатоки языка
483
Как правильно сказать по-украински: "поверхові" или "поверхневі" знания? Ошибаются даже знатоки языка
Дарья ДуроваДарья Дурова
477
"Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?" Задание по ЯДС возмутило маму школьницы
477
"Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?" Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Напомним, в сети раскритиковали Министерство образования и науки за проведение школьных олимпиад во время воздушных тревог. Так, подобные соревнования не нужны ни детям, ни учителям, а "достижения" нужно показывать чиновникам. В то же время должностные лица "прессуют" директоров школ, а те, в свою очередь, давят на учителей, чтобы они готовили детей к олимпиадам. К тому же все чаще на интеллектуальных соревнованиях наблюдается списывание.

Имеют ли право требовать от учителя везти школьников на олимпиаду во время тревоги: разъяснение юриста

Зачем проводить олимпиады в военное время

Накануне в сети возникла дискуссия из-за проведения олимпиад в Киеве во время взрывов. На ситуацию обратил внимание учитель украинского языка и литературы Юрий Телец (Пеони), который удивился, зачем проводить интеллектуальные соревнования в такое время.

Большинство пользователей сети отметили, что вообще не понимают, для чего нужны олимпиады. В частности, они считают олимпиадное движение неактуальным. Кроме того, сейчас дети много времени учатся в укрытии, и им придется провести там время еще и в выходной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли родители забрать ребенка из школьного укрытия во время воздушной тревоги.

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинашколаучительЛилия ОрелЛилия Орел
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!