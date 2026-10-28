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Может ли школа сдавать спортзал футбольным клубам и собирать с родителей деньги на ремонт: объяснение образовательного омбудсмена

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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Может ли школа сдавать спортзал футбольным клубам и собирать с родителей деньги на ремонт: объяснение образовательного омбудсмена
Может ли школа сдавать спортзал в аренду. Источник: freepik.com

Сдавать в аренду имущество учебных заведений, в том числе спортивные залы, можно только для четко определенных целей. Соответствующие условия установлены постановлением Кабинета министров №287 и должны соблюдаться согласно кодам КВЭД (Классификация видов экономической деятельности).

На это обратила внимание образовательный омбудсмен Надежда Лещик, к которой обратились родители одного из учебных заведений, где директор сдавал в аренду спортзал. Кроме того, администрация также требовала благотворительные денежные взносы на ремонт этого помещения и дополнительную оплату труда штатных работников школы.

Может ли школа сдавать спортзал футбольным клубам и собирать с родителей деньги на ремонт: объяснение образовательного омбудсмена

Иллюстративное изображение. Мальчик возле школы с рюкзаком за спиной. Источник: Freepik

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Чиновница разобралась в ситуации и подчеркнула, что благотворительные взносы должны осуществляться только по собственному желанию и возможностям. Кроме того, если они делаются на нужды учебного заведения, то должны быть зачислены на казначейский счет школы, но не на счета благотворительных или общественных организаций.

"Вся переданная благотворительная помощь: средства или материальные ценности – обязательно ставится на баланс учебного заведения. Никто не может требовать делать такие взносы, определять их размер или последствия отказа от их внесения – это незаконно. В случае требования учебным заведением уплаты благотворительных взносов – обращайтесь к учредителю учебного заведения, в правоохранительные органы или к образовательному омбудсмену", – говорится в разъяснении.

Может ли школа сдавать спортзал футбольным клубам и собирать с родителей деньги на ремонт: объяснение образовательного омбудсмена

Иллюстративное изображение. Мама ведет дочь в школу. Источник: Freepik

Также Лещик отметила, что в случае требования или принудительного сбора средств на нужды учреждений следует фиксировать это, сохраняя переписку, сообщения, квитанции и т. п., вести фото-, аудио- или видеозапись, после чего сообщать о таких случаях уполномоченным органам власти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный омбудсмен назвала школьные предметы, которые дети могут изучать самостоятельно.

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